Киевстар будет идентифицировать клиентов через приложение "Дія"

Мобильные операторы Украины давно заявили о необходимости привязки SIM-карт к паспортам. Киевстар в этом вопросе пошел дальше, теперь идентификация абонентов будет осуществляться в приложении "Дія" за считанные минуты.

Киевстар запустил новую систему идентификации клиентов через приложение “Дія“

Один из крупнейших операторов сотовой связи в Украине Киевстар значительно упростил процедуру привязки SIM-карты к паспорту. Абоненты могут для идентификации посетить ближайший фирменный магазин мобильного оператора и предоставить вместо бумажного паспорта цифровые документы из приложения "Дія".

В пресс-службе Киевстар также отметили, что абоненты теперь могут с помощью цифровой графической подписи оформить электронную версию договоров. Это может понадобится при переходе на контрактную форму обслуживания, замене SIM-карты, переходе на Киевстар от других операторов и т.п.

Киевстар запустил новую систему идентификации клиентов через приложение “Дія“

Идентификация личности в Киевстар осуществляется посредством приложения "Дія", в котором нужно открыть документ с соответствующим штрих-кодом. Данный код будет внесен в IT-систему мобильного оператора, при этом абоненту останется только подтвердить передачу документа.

В Киевстар утверждают, что такой способ идентификации абонентов позволит значительно сократить время обслуживания и обеспечит более защищенный способ проверки.


Шевченко Лилия, Тудей

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