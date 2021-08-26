Microsoft прекратит поддержку Office на базе Android для пользователей Chrome OS

Лучше всего устройства Chromebook работают с Google Drive и другими сервисами и приложениями Google , но компания допускает поддержку и другого ПО , включая Microsoft Office. Тем не менее, от поддержки Chrome OS намерена отказаться сама Microsoft .

google.com

Компания прекращает поддержку приложений Office на базе Android, загружаемых на хромбуки. При этом возможность пользоваться онлайн-версией программного пакета останется, зато исчезнет возможность загрузки офисного пакета из Play Маркета Google .

Уведомление об изменениях политики Microsoft уже разослала некоторым пользователям. По данным разработчика, полное прекращение поддержки пакета запланировано на сентябрь. В частности, для доступа к офисным инструментам пользователям с 18 сентября придётся использовать office.com и outlook.com. При этом приложения Office для Android никуда не денутся — просто они перестанут работать именно на Chrome OS.

В Microsoft заявляют, что переход на онлайн-версии обеспечит пользователям доступ к дополнительным и премиум-функциям. Клиентам придётся авторизоваться с помощью учётной записи Microsoft или аккаунта, ассоциированного с подпиской на Microsoft 365.

Самая плохая новость — веб-версия Office станет не лучшим выбором для тех, кому внезапно может понадобиться поработать без доступа к интернету.



