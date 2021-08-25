Xiaomi отказывается от бренда Mi после 10 лет существования

Китайский техногигант Xiaomi принял решение отказаться от бренда Mi после 10 лет его существования. Об этом сообщает XDA-Developers.

Что известно

Указано, что недавно компания представила новый флагман Mix 4 и заявила, что все последующие продукты будут иметь название производителя и самого устройства.

В свое время один из основателей компании Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что Mi расшифровывается, как «Mobile Internet» и «Mission Impossible».

Возможно, после того, как техногигант в июне 2021 года стал брендом №?1, обойдя при этом Apple и Samsung, производитель решил, что миссия линейки выполнена.

Напомним

Во втором квартале Xiaomi впервые заняла в списке мировых лидеров по продажам смартфонов второе место, указывала Counterpoint.

18 мая Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный своему флагманскому ноутбуку Mi Notebook Pro X.