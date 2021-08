Ключевые спецификации и рендер Vivo X70 Pro появились в базе Google Play Console

Последние новости свидетельствуют о том, что в скором будущем компания Vivo представит смартфоны серии X70 для рынков Китая, Индии и других стран. Этому получено «документальное» подтверждение — модель X7 Pro появилась в базе Google Play Console и списке поддерживаемых устройств — Google Supported Devices.

techadvisor.com

Как обычно, в Google Play Console перечисляются основные характеристики устройства и даже имеется его качественный рендер, который и опубликовал в Twitter известный индийский инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).

vivo X70 Pro visits Google Play Console listing and Google Supported Devices list.

8GB RAM

Dimensity 1200

Android 11

1080x2376

Plus, device\'s front look is out.

Feel free to retweet.#vivo #vivoX70Pro pic.#twitter#.com/vzepxPxkb4

— Mukul Sharma (@stufflistings) August 24, 2021