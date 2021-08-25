Ключевые спецификации и рендер Vivo X70 Pro появились в базе Google Play Console

Последние новости свидетельствуют о том, что в скором будущем компания Vivo представит смартфоны серии X70 для рынков Китая, Индии и других стран. Этому получено «документальное» подтверждение — модель X7 Pro появилась в базе Google Play Console и списке поддерживаемых устройств — Google Supported Devices.

techadvisor.com

Как обычно, в Google Play Console перечисляются основные характеристики устройства и даже имеется его качественный рендер, который и опубликовал в Twitter известный индийский инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma).

vivo X70 Pro visits Google Play Console listing and Google Supported Devices list.

8GB RAM

Dimensity 1200

Android 11

1080x2376

Plus, device\'s front look is out.

Feel free to retweet.#vivo #vivoX70Pro pic.#twitter#.com/vzepxPxkb4 — Mukul Sharma (@stufflistings) August 24, 2021

Судя по данным базы, новинка получила дисплей с изогнутыми краями, отверстием для селфи-камеры и разрешением 2376?1080 пикселей. Плотность пикселей — 440 ppi. По косвенным данным можно предположить, что новинка использует тот же 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей, что и предыдущая модель Vivo X60 Pro. Флагманский, наиболее мощный чипсет MediaTek — Dimensity 1200 дополняется 8 гигабайтами оперативной памяти и операционной системой Android 11 «из коробки».

Хотя достоверных данных о времени релиза нет, по слухам, новинку представят уже в сентябре, а появление в базе Google Play Console косвенно свидетельствует о том, что до премьеры действительно осталось немного времени.

Считается, что X70 и X70 Pro почти не отличаются друг от друга — за тем исключением, что «старшая» модель получит более качественную камеру. Обе версии будут оснащены ISP-чипами Yueying, разработанными самой Vivo. Также, по непроверенным данным, Pro-версия может получить поддержку сверхбыстрой зарядки на 44 Вт.



