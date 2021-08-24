Самый дешевый 5G-смартфон Nokia засветился на промо-постерах

Французское подразделение Nokia Mobile рассекретило дизайн нового бюджетного смартфона компании.

Самый дешевый 5G-смартфон Nokia засветился на промо-постерах

Nokia не оставляет попыток урвать себе часть бюджетного сегмента рынка

Финская компания HMD Global, владеющая мобильным бизнесом Nokia, готовится представить новый смартфон Nokia G50. На опубликованном снимке, девайс изображен в двух цветах – изумрудном и бежевом. Из внешних особенностей аппарата можно отметить фирменный круглый модуль основной камеры.

Nokia G50 очень похож на Nokia 5.3, который еще полтора года назад должен был стать смартфоном Джеймса Бонда в новом фильме «Не время умирать», премьера которого перенесена на сентябрь этого года. Видимо, Nokia решилась на использование старого дизайна, чтобы сохранить продакт-плейсмент своего смартфона в фильме, но при этом не тратиться на пересъемки моментов с новым аппаратом. Поскольку, реклама уже старого Nokia 5.3 нецелесообразна.

Самый дешевый 5G-смартфон Nokia засветился на промо-постерах

Ожидается, что Nokia G50 будет работать на базе процессора Snapdragon 480, который обеспечивает поддержку работы в сетях пятого поколения. Новинка сможет похвастаться основной камерой на 48 Мп.

Стоимость Nokia G50 пока остается неизвестной, однако линейка Nokia G является среднебюджетной, поэтому она не должна быть высокой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай обвинил WeChat и другие приложения в незаконной передаче данныхКитай обвинил WeChat и другие приложения в незаконной передаче данных
Google Assistant придёт на смену Android AutoGoogle Assistant придёт на смену Android Auto
Honor зарегистрировала собственный суббренд Xingyao TerminalHonor зарегистрировала собственный суббренд Xingyao Terminal
Apple поставит до 60 млн планшетов в текущем годуApple поставит до 60 млн планшетов в текущем году
Facebook вернёт аудио- и видеозвонки в основное мобильное приложениеFacebook вернёт аудио- и видеозвонки в основное мобильное приложение
Блок рекламы


Похожие новости
Самый маленький Android-смартфон в мире будет стоить 100 долларовСамый маленький Android-смартфон в мире будет стоить 100 долларов
Xiaomi представит самый дешевый смартфон Redmi K50 с новым процессоромXiaomi представит самый дешевый смартфон Redmi K50 с новым процессором
Бюджетный смартфон Nokia C30 получит большой экран, мало памяти и ёмкую батареюБюджетный смартфон Nokia C30 получит большой экран, мало памяти и ёмкую батарею
Nokia cама создаст сенсор для своего флагманского камерофона, он может быть на 200 МпNokia cама создаст сенсор для своего флагманского камерофона, он может быть на 200 Мп
Киевстар запустил новый дешевый тарифКиевстар запустил новый дешевый тариф
Скоро выйдет доступный 5G-смартфон Nokia XR20 с процессором Snapdragon 480Скоро выйдет доступный 5G-смартфон Nokia XR20 с процессором Snapdragon 480
Регулятор рассекретил новый 5G-смартфон Realme с двухкомпонентным аккумуляторомРегулятор рассекретил новый 5G-смартфон Realme с двухкомпонентным аккумулятором
Realme выпустит 5G-смартфон GT Neo Flash с 65-ваттной подзарядкойRealme выпустит 5G-смартфон GT Neo Flash с 65-ваттной подзарядкой
Продажи 5G-смартфонов за год взлетели почти шестикратноПродажи 5G-смартфонов за год взлетели почти шестикратно
Lifecell запустил дешевый тарифный планLifecell запустил дешевый тарифный план
Последние новости
Подгружаем последние новости