Самый дешевый 5G-смартфон Nokia засветился на промо-постерах

Французское подразделение Nokia Mobile рассекретило дизайн нового бюджетного смартфона компании.

Nokia не оставляет попыток урвать себе часть бюджетного сегмента рынка

Финская компания HMD Global, владеющая мобильным бизнесом Nokia, готовится представить новый смартфон Nokia G50. На опубликованном снимке, девайс изображен в двух цветах – изумрудном и бежевом. Из внешних особенностей аппарата можно отметить фирменный круглый модуль основной камеры.

Nokia G50 очень похож на Nokia 5.3, который еще полтора года назад должен был стать смартфоном Джеймса Бонда в новом фильме «Не время умирать», премьера которого перенесена на сентябрь этого года. Видимо, Nokia решилась на использование старого дизайна, чтобы сохранить продакт-плейсмент своего смартфона в фильме, но при этом не тратиться на пересъемки моментов с новым аппаратом. Поскольку, реклама уже старого Nokia 5.3 нецелесообразна.

Ожидается, что Nokia G50 будет работать на базе процессора Snapdragon 480, который обеспечивает поддержку работы в сетях пятого поколения. Новинка сможет похвастаться основной камерой на 48 Мп.

Стоимость Nokia G50 пока остается неизвестной, однако линейка Nokia G является среднебюджетной, поэтому она не должна быть высокой.



