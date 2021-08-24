Xiaomi стала жертвой дефицита микросхем на рынке

Китайская компания Xiaomi долго не смогла избежать кризиса на рынке.

Xiaomi приостановила производство своей самой популярной линейки смартфонов

Уже в течение длительного времени производители смартфонов страдают от дефицита микросхем на рынке. Из-за этого они вынуждены уменьшать свое производство, или вовсе останавливать его. Xiaomi дольше многих вендоров держалась, сохраняя свое производство, однако кризис не пощадил и ее.

Сообщается, что Xiaomi приостановила на неопределенное время производство смартфона Redmi Note 10. Напомним, что именно линейка Redmi Note позволила компании занять ведущие позиции на рынке за счет объединения в ней доступной стоимости и достойных технических характеристик.

Redmi Note 10 уже стал недоступным в рознице Индонезии. За ней могут последовать и рынки других стран.

Главной проблемой дефицита микросхем может стать то, что производители смартфонов начнут закупать процессоры и другие чипы у неофициальных поставщиков, которые могут торговать поддельной продукцией, что может сказаться на безопасности устройств. Приостановка производства Redmi Note 10 говорит о том, что в компании пока не стали обращаться к услугам непроверенных поставщиков, что может успокоить особенно тревожных пользователей.

То, что Xiaomi также, как и другие вендоры, столкнулась с кризисом, может сыграть на руку Samsung, которую Xiaomi в этом году начала обгонять по продажам в некоторых регионах.



