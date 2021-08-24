Xiaomi стала жертвой дефицита микросхем на рынке

Китайская компания Xiaomi долго не смогла избежать кризиса на рынке.

Xiaomi стала жертвой дефицита микросхем на рынке

Xiaomi приостановила производство своей самой популярной линейки смартфонов

Уже в течение длительного времени производители смартфонов страдают от дефицита микросхем на рынке. Из-за этого они вынуждены уменьшать свое производство, или вовсе останавливать его. Xiaomi дольше многих вендоров держалась, сохраняя свое производство, однако кризис не пощадил и ее.

Сообщается, что Xiaomi приостановила на неопределенное время производство смартфона Redmi Note 10. Напомним, что именно линейка Redmi Note позволила компании занять ведущие позиции на рынке за счет объединения в ней доступной стоимости и достойных технических характеристик.

Redmi Note 10 уже стал недоступным в рознице Индонезии. За ней могут последовать и рынки других стран.

Xiaomi стала жертвой дефицита микросхем на рынке

Главной проблемой дефицита микросхем может стать то, что производители смартфонов начнут закупать процессоры и другие чипы у неофициальных поставщиков, которые могут торговать поддельной продукцией, что может сказаться на безопасности устройств. Приостановка производства Redmi Note 10 говорит о том, что в компании пока не стали обращаться к услугам непроверенных поставщиков, что может успокоить особенно тревожных пользователей.

То, что Xiaomi также, как и другие вендоры, столкнулась с кризисом, может сыграть на руку Samsung, которую Xiaomi в этом году начала обгонять по продажам в некоторых регионах.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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