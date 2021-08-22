Apple поставит до 60 млн планшетов в текущем году

До конца текущего года Apple может поставить 60 млн планшетных компьютеров. Этому будут способствовать выход обновленного классического iPad девятого поколения, которому предрекается сниженная цена, а также кардинально переработанного iPad mini шестого поколения.

Источник: phonearena.com

В 2020 финансовом году продажи iPad росли. С начала пандемии они стабильно увеличивались каждый квартал. Во втором финансовом квартале текущего года поставки фирменных планшетов показали 79-процентный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) недавно отметил, что второй календарный квартал 2021 года оказался для планшетов самым успешным за почти целое десятилетие — в этот период было реализовано 12,9 млн единиц продукции.

С учётом того, что уже в сентябре ожидается анонс классической версии iPad девятого поколения по сниженной цене, до конца 2021 календарного года суммарный объем продаж планшетов Apple может достичь отметки в 60 млн единиц, уверены аналитики DigiTimes.

Ещё одним позитивным фактором может стать выход обновлённого iPad mini, который получит ряд кардинальных изменений: дизайн по образцу актуального iPad Air, уменьшенные рамки вокруг дисплея, отсутствие физической кнопки «Домой» и задняя часть корпуса, выполненная из матового алюминия. При этом дактилоскопический сенсор Touch ID будет встроен в кнопку питания.

Но рынок планшетных компьютеров в целом, уверены аналитики, ждёт не очень радостное будущее. В текущем году ему предсказано снижение на 5,9% до отметки $37,5 млрд, которое продолжится минимум до 2025 года. К этому времени объём продаж уменьшится до $34,3 млрд.



