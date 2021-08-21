Google свернула продажи смартфонов Pixel 5 и Pixel 4A

На этой неделе Google официально представила смартфон Pixel 5A, который представляет собой устройство средней ценовой категории. На фоне этого компания прекратила поставки устройств Pixel 4A и Pixel 5, купить которые ещё какое-то время будет можно в магазинах розничных продавцов, пока не закончатся их запасы.

Google свернула продажи смартфонов Pixel 5 и Pixel 4A

Изображение: Amelia Holowaty Krales / The Verge

Источник говорит, что запасы смартфонов упомянутых моделей в США закончатся в скором времени после запуска Pixel 5A. «Согласно нашим текущим прогнозам, смартфоны Pixel 4A (5G) и Pixel 5 будут распроданы в магазине Google в ближайшие недели после запуска Pixel 5A. Эти продукты останутся доступными в магазинах наших партнёров, пока их запасы не закончатся», — прокомментировал ситуацию представитель Google.

В решении Google прекратить производство Pixel 4A нет ничего удивительного, поскольку аппарат Pixel 5A является его прямым преемником. Однако достаточно необычным является отказ от производства Pixel 5 задолго до запуска Pixel 6, появление которого ожидается только осенью. Возможно, это связно с тем, что Pixel 5 больше похож на бюджетные смартфоны серии A, чем на более дорогие Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Похоже, что Google работает над тем, чтобы смартфоны шестой серии стали потенциальными конкурентами флагманов других компаний, таких как Apple и Samsung.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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