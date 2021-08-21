Учёные утверждают, что Apple CSAM не может быть безопасной "ни при каких условиях"

Учёные Принстонского университета (США) в течение нескольких лет разрабатывали систему, аналогичную той, с помощью которой Apple собирается обнаруживать изображения жестокого обращения с детьми на телефонах пользователей. По их мнению, технология может быть опасной.

Учёные утверждают, что Apple CSAM не может быть безопасной

Источник: engadget.com

Доцент Джонатан Майер (Jonathan Mayer) и аспирант Анунай Кулшреста (Anunay Kulshrestha) прорабатывали идею системы для обнаружения материалов о сексуальном насилии над детьми (CSAM — child sexual abuse material) в течение нескольких лет. Как и Apple, они хотели ограничить распространение подобного контента, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей. Иными словами, целью был анализ контента в онлайн-сервисах со сквозным шифрованием.

После аналитической проработки системы учёные создали рабочий прототип. И быстро пришли к выводу, что при любом исходе данная технология оставляет нерешённой одну «вопиющую проблему». Систему можно легко перепрофилировать на решение задач слежки за пользователями и цензуры. На техническом уровне она ни при каких условиях не может ограничиваться только одним типом контента — её работа полностью подчинена содержимому базы данных, с элементами которой производится сравнение содержимого на клиентских устройствах.

Авторы проекта уточняют, что данная проблема носит не чисто гипотетический характер. К примеру, исследователи Citizen Lab при Университете Торонто обнаружили подобную систему анализа в китайском мессенджере WeChat, где аналогичный алгоритм используется для обнаружения диссидентских материалов. Учитывая, что Китай является для Apple вторым по величине рынком, ничто не сможет остановить местное правительство, если оно решит потребовать от Apple перепрофилировать систему для её использования в политических целях. Американский производитель уже неоднократно подчинялся различным требованиям Пекина.

И, наконец, существует множество сложностей исключительно технического характера. К примеру, система может давать ложноположительные срабатывания. И при наличии определённых навыков злоумышленник может обмануть систему, направив её действие против любого ни в чём не повинного пользователя.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Покрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент КиевстарПокрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент Киевстар
Китай обвинил WeChat и другие приложения в незаконной передаче данныхКитай обвинил WeChat и другие приложения в незаконной передаче данных
Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспортуКиевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспорту
В Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связиВ Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связи
Realme, Motorola и Micromax выпустят смартфоны с процессором Unisoc T610Realme, Motorola и Micromax выпустят смартфоны с процессором Unisoc T610
Блок рекламы


Похожие новости
Apple больше года использовала двойного агента в сообществе инсайдеров и энтузиастов джейлбрейкаApple больше года использовала двойного агента в сообществе инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка
LG начала продавать смартфоны и другие устройства Apple в фирменных магазинах, несмотря на протесты Samsung
Трекеры Apple AirTag помогли жителю Нью-Йорка найти украденный электросамокатТрекеры Apple AirTag помогли жителю Нью-Йорка найти украденный электросамокат
Глава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фотоГлава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фото
В США Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone на предмет сексуального насилия над детьмиВ США Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone на предмет сексуального насилия над детьми
По стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаровПо стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаров
Противники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App StoreПротивники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App Store
IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетовIDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов
Realme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой в стиле Apple MagSafeRealme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой в стиле Apple MagSafe
Анонс смартфона Galaxy S21 FE на мероприятии Samsung Unpacked может не состоятьсяАнонс смартфона Galaxy S21 FE на мероприятии Samsung Unpacked может не состояться
Последние новости
Подгружаем последние новости