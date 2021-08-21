Epic Games: Google платит производителям смартфонов, чтобы они не ставили на свои девайсы сторонние магазины приложений

В антимонопольном деле против Google появились новые факты.

Антимонопольный скандал вокруг Google набирает новые обороты

Как известно, разработчик игр Epic Games cудится с Apple из-за того, что игра Fortniteбыла удалена из App Store по причине наличия в ней сторонней платежной системы, транзакции которой проходят мимо Apple . Epic Games обвиняет производителя iPhone в монополизации рынка. Практически аналогичные обвинения Epic Games выставила против Google из-за слишком высокого процента комиссии, который «корпорация добра» забирает себе с каждой транзакции в Play Маркете.

По новым данным, Google также занимается монополизацией рынка приложений для Android-смартфонов. Сообщается, что в 2019 году Google запустила программу «премиальных смартфонов», согласно которой Google дает некоторым производителям смартфонов гораздо больше дохода от поиска, чем другим. Взамен вендоры должны поставлять свои устройства только с единственным магазином приложений – Google Play Маркет. Обычные производители смартфонов получают только 8% дохода от поиска, а участники программы «премиальных устройств» — 12%.

По словам Epic Games, Google скрывала наличие этой программы, поскольку в договоре с вендорами был пункт о неразглашении информации.

В жалобе Epic Games говорится, что программа «премиальных устройств» и стала причиной доминирования Google Play Маркета на рынке Android-приложений.



