Google Assistant придёт на смену Android Auto

Google подтвердила намерение закрыть отдельное приложение Android Auto for Phone Screens с выходом Android 12. Вместо него можно будет использовать режим «На автомобиле» в Google Assistant, он активируется через Google Maps или в собственном интерфейсе Android Auto, который доступен для некоторых моделей машин.

Источник: theverge.com

«Те, кто использует возможности телефона (мобильное приложение Android Auto for Phone Screens), будут переведены на режим "На автомобиле" Google Assistant. Начиная с Android 12, режим "На автомобиле" Google Assistant станет встроенной функцией. В настоящее время мы не можем предоставить дополнительных подробностей», — говорится в заявлении Google . Для владельцев совместимых с Android Auto машин не изменится ничего, уточнил разработчик.

Впервые изменения заметили участники сообщества XDA Developers. В некоторых случаях при запуске приложения Android Auto for Phone Screens система отказывалась работать в данном режиме и выводила сообщение о необходимости использовать соответствующий режим Google Assistant. Более того, по данным ресурса 9to5Google, приложение Android Auto for Phone Screens вообще несовместимо со смартфонами Pixel под управлением Android 12.

Данного шага следовало ожидать с момента выхода Android 10, когда большинство функций Android Auto было вынесено на уровень интеграции в систему. Google сообщала о планах сделать Google Assistant основным инструментом для водителей ещё в 2019 году, однако на тот момент полного ассортимента функций в приложении ещё не появилось, поэтому компании потребовалось выпустить Android Auto for Phone Screens как временную меру.



