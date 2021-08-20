Из-за санкций выручка Huawei стала на две трети зависеть от внутреннего рынка Китая

Китайская компания Huawei Technologies уже третий год живёт под всё возрастающим давлением санкций США, и её потери на рынке смартфонов и базовых станций для сотовых сетей находят очевидное отражение в финансовой отчётности. По итогам прошлого года Huawei две трети общей выручки получила на внутреннем рынке КНР, но для расширения бизнеса за его пределами теперь придётся смотреть мимо западных стран.

Из-за санкций выручка Huawei стала на две трети зависеть от внутреннего рынка Китая

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Обвиняя Huawei в шпионаже за абонентами в пользу китайского правительства, власти США пытаются склонить своих политических союзников по всему миру отказаться от использования оборудования данной марки для создания сетей связи пятого поколения. И это при том, что оно при равных или даже больших функциональных возможностях почти на треть дешевле европейских аналогов.

Как отмечает Nikkei Asian Review, если в первой половине прошлого десятилетия 70 % выручки Huawei получала за пределами Китая, то к 2020 году эта пропорция сократилась до 34 %. Экспансия на рынке западных стран более не представляется возможной из-за санкций и общей политической конъюнктуры, но страны Африки и Азии охотно сотрудничают с Huawei. Нередко кредиты на инфраструктурные проекты в таких случаях предоставляют китайские банки с государственным участием, а поставкой оборудования занимается Huawei Technologies. В Сенегале она принимала участие в создании центра обработки данных стоимостью $83 млн, а в Кении активно поставляет оборудование для систем видеонаблюдения. На этом направлении по состоянию на конец прошлого года Huawei была привлечена к более чем 700 проектам умных городов в сорока странах. За тридцать с лишним лет существования Huawei увеличила штат до 200 тысяч человек, а также обозначила присутствие более чем в 170 странах мира.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Закон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябреЗакон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябре
Покрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент КиевстарПокрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент Киевстар
Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспортуКиевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспорту
В Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связиВ Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связи
Раскрыты характеристики и дизайн смартфонов Vivo Y21 и Y33sРаскрыты характеристики и дизайн смартфонов Vivo Y21 и Y33s
Блок рекламы


Похожие новости
Спрос на китайские мобильные процессоры Unisoc взлетел более чем в два раза — помогла HuaweiСпрос на китайские мобильные процессоры Unisoc взлетел более чем в два раза — помогла Huawei
Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфоновXiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов
IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетовIDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов
Xiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в миреXiaomi опередила Apple. Стала вторым по объемам производителем смартфонов в мире
Apple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-FiApple исправила баг, из-за которого в iOS переставал работать Wi-Fi
Рекламодатели бегут от Apple из-за новой политики конфиденциальности iOS — реклама на Android стала дорожатьРекламодатели бегут от Apple из-за новой политики конфиденциальности iOS — реклама на Android стала дорожать
Траты на рекламу резко упали из-за новой политики конфиденциальности AppleТраты на рекламу резко упали из-за новой политики конфиденциальности Apple
Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOSHuawei запускает собственную операционную систему на смену Android. Что известно о HarmonyOS
Продажи нового iPad Pro под угрозой срыва из-за дисплеев нового поколенияПродажи нового iPad Pro под угрозой срыва из-за дисплеев нового поколения
Китай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против HuaweiКитай запретит 5G-оборудование Ericsson в ответ на санкции Швеции против Huawei
Последние новости
Подгружаем последние новости