Из-за санкций выручка Huawei стала на две трети зависеть от внутреннего рынка Китая
Китайская компания Huawei Technologies уже третий год живёт под всё возрастающим давлением санкций США, и её потери на рынке смартфонов и базовых станций для сотовых сетей находят очевидное отражение в финансовой отчётности. По итогам прошлого года Huawei две трети общей выручки получила на внутреннем рынке КНР, но для расширения бизнеса за его пределами теперь придётся смотреть мимо западных стран.
Источник изображения: Nikkei Asian Review
Обвиняя Huawei в шпионаже за абонентами в пользу китайского правительства, власти США пытаются склонить своих политических союзников по всему миру отказаться от использования оборудования данной марки для создания сетей связи пятого поколения. И это при том, что оно при равных или даже больших функциональных возможностях почти на треть дешевле европейских аналогов.
Как отмечает Nikkei Asian Review, если в первой половине прошлого десятилетия 70 % выручки Huawei получала за пределами Китая, то к 2020 году эта пропорция сократилась до 34 %. Экспансия на рынке западных стран более не представляется возможной из-за санкций и общей политической конъюнктуры, но страны Африки и Азии охотно сотрудничают с Huawei. Нередко кредиты на инфраструктурные проекты в таких случаях предоставляют китайские банки с государственным участием, а поставкой оборудования занимается Huawei Technologies. В Сенегале она принимала участие в создании центра обработки данных стоимостью $83 млн, а в Кении активно поставляет оборудование для систем видеонаблюдения. На этом направлении по состоянию на конец прошлого года Huawei была привлечена к более чем 700 проектам умных городов в сорока странах. За тридцать с лишним лет существования Huawei увеличила штат до 200 тысяч человек, а также обозначила присутствие более чем в 170 странах мира.