Из-за санкций выручка Huawei стала на две трети зависеть от внутреннего рынка Китая

Китайская компания Huawei Technologies уже третий год живёт под всё возрастающим давлением санкций США , и её потери на рынке смартфонов и базовых станций для сотовых сетей находят очевидное отражение в финансовой отчётности. По итогам прошлого года Huawei две трети общей выручки получила на внутреннем рынке КНР , но для расширения бизнеса за его пределами теперь придётся смотреть мимо западных стран.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Обвиняя Huawei в шпионаже за абонентами в пользу китайского правительства, власти США пытаются склонить своих политических союзников по всему миру отказаться от использования оборудования данной марки для создания сетей связи пятого поколения. И это при том, что оно при равных или даже больших функциональных возможностях почти на треть дешевле европейских аналогов.

Как отмечает Nikkei Asian Review, если в первой половине прошлого десятилетия 70 % выручки Huawei получала за пределами Китая, то к 2020 году эта пропорция сократилась до 34 %. Экспансия на рынке западных стран более не представляется возможной из-за санкций и общей политической конъюнктуры, но страны Африки и Азии охотно сотрудничают с Huawei . Нередко кредиты на инфраструктурные проекты в таких случаях предоставляют китайские банки с государственным участием, а поставкой оборудования занимается Huawei Technologies. В Сенегале она принимала участие в создании центра обработки данных стоимостью $83 млн, а в Кении активно поставляет оборудование для систем видеонаблюдения. На этом направлении по состоянию на конец прошлого года Huawei была привлечена к более чем 700 проектам умных городов в сорока странах. За тридцать с лишним лет существования Huawei увеличила штат до 200 тысяч человек, а также обозначила присутствие более чем в 170 странах мира.



