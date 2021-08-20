Представлен смартфон Motorola Edge (2021) с чипом Snapdragon 778G и 144-Гц дисплеем
Дебютировал смартфон среднего уровня Motorola Edge (2021) под управлением операционной системы Android 11. Аппарат поддерживает работу в сотовых сетях пятого поколения (5G).
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В основу положен процессор Snapdragon 778G разработки Qualcomm. Чип содержит восемь ядер Kryo 670 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 642L и модем Snapdragon X53 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 256 Гбайт.
Устройство оборудовано дисплеем формата FHD+ с диагональю 6,8 дюйма. Говорится о поддержке HDR10+ и 8-битном представлении цвета. Частота обновления панели достигает 144 Гц.
В тыльной части установлена тройная камера. Она совмещает 108-мегапиксельный основной датчик, широкоугольный блок с 8-мегапиксельным сенсором и 2-мегапиксельный модуль. Фронтальная камера способна формировать 32-мегапиксельные изображения.
В арсенале смартфона — боковой дактилоскопический сканер, контроллер NFC, адаптеры Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.2. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной подзарядки TurboPower.
Модель Motorola Edge (2021) оценена в 700 долларов США, но со скидкой устройство можно будет приобрести за 500 долларов.