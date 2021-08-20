Xiaomi запустила обновление MIUI 12.5 для трех моделей смартфонов

Xiaomi запустила обновленную версию MIUI 12.5 для трех моделей своих смартфонов и тестовый вариант для еще одного устройства. В частности, обновление получат смартфоны POCO X3 Pro, POCO F2 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite и Redmi Note 9.

Вышеперечисленные модели смартфонов работают в связке с Android 11. Уточнить наличие обновления можно в настройках телефона.

Пользователи MIUI 12.5 получат новые функции, такие как мгновенные реакции на отдаваемые с помощью жестов команды; новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры; улучшенная анимация при запуске приложений и открытии папок; новый режим, в котором телефон подключается к монитору и работает как компьютер; функция преобразования фото в PDF файл в "Галерее" и другие.

Кроме того, смартфоны на MIUI 12.5 будут работать быстрее, как заявляют разработчики после выпуска каждого обновления.

Помимо стандартных новшеств MIUI 12.5 и Android 11, вместе с обновлением прошивки на смартфоны установится обновление системы безопасности Android за июнь 2021 года.

Вскоре все новые модели смартфонов Redmi, POCO, Xiaomi и BlackShark получат обновление MIUI 12.5 и новые функции.