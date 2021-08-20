Xiaomi запустила обновление MIUI 12.5 для трех моделей смартфонов

Xiaomi запустила обновленную версию MIUI 12.5 для трех моделей своих смартфонов и тестовый вариант для еще одного устройства. В частности, обновление получат смартфоны POCO X3 Pro, POCO F2 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite и Redmi Note 9.

Xiaomi запустила обновление для трех моделей смартфонов на Android 11

Вышеперечисленные модели смартфонов работают в связке с Android 11. Уточнить наличие обновления можно в настройках телефона.

Пользователи MIUI 12.5 получат новые функции, такие как мгновенные реакции на отдаваемые с помощью жестов команды; новый интерфейс при зажатии кнопки питания, кнопок регулировки громкости и настроек камеры; улучшенная анимация при запуске приложений и открытии папок; новый режим, в котором телефон подключается к монитору и работает как компьютер; функция преобразования фото в PDF файл в "Галерее" и другие.

Xiaomi запустила обновление для трех моделей смартфонов на Android 11

Кроме того, смартфоны на MIUI 12.5 будут работать быстрее, как заявляют разработчики после выпуска каждого обновления.

Помимо стандартных новшеств MIUI 12.5 и Android 11, вместе с обновлением прошивки на смартфоны установится обновление системы безопасности Android за июнь 2021 года.

Вскоре все новые модели смартфонов Redmi, POCO, Xiaomi и BlackShark получат обновление MIUI 12.5 и новые функции.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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