Китай обвинил WeChat и другие приложения в незаконной передаче данных

Министерство промышленности и информационных технологий КНР предъявило обвинение 43 приложениям, включая WeChat от компании Tencent, в нарушении правил передачи данных. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Китай обвинил WeChat и другие приложения в незаконной передаче данных
Фото: ekd.me

Что известно

Ведомство заявило, что приложения незаконно передавали список контактов и геолокацию. Также пользователи негативно реагировали на всплывающие окна.

Помимо WeChat, в список попали приложение для электронного чтения от Alibaba, Trip.com и iQiyi.

Китайский регулятор обязал материнские компании внести исправления в свои продукты до 25 августа.

В случае нарушения предписания им грозит наказание в соответствии с установленным законодательством.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что китайские власти усилили контроль над технологическими компаниями страны с ноября прошлого года, в том числе ввели новые правила, регулирующие сбор данных пользователей.

По мнению регуляторов, данные, собранные китайскими технологическими компаниями, могут быть скомпрометированы в результате более подробного раскрытия информации, связанной с листингом на биржах США.

Власти также разрабатывают меры против ненадлежащего сбора и использования данных для защиты интересов пользователей.

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