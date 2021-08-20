Китай обвинил WeChat и другие приложения в незаконной передаче данных

Министерство промышленности и информационных технологий КНР предъявило обвинение 43 приложениям, включая WeChat от компании Tencent, в нарушении правил передачи данных. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

Фото: ekd.me

Что известно

Ведомство заявило, что приложения незаконно передавали список контактов и геолокацию. Также пользователи негативно реагировали на всплывающие окна.

Помимо WeChat, в список попали приложение для электронного чтения от Alibaba, Trip.com и iQiyi.

Китайский регулятор обязал материнские компании внести исправления в свои продукты до 25 августа.

В случае нарушения предписания им грозит наказание в соответствии с установленным законодательством.

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что китайские власти усилили контроль над технологическими компаниями страны с ноября прошлого года, в том числе ввели новые правила, регулирующие сбор данных пользователей.

По мнению регуляторов, данные, собранные китайскими технологическими компаниями, могут быть скомпрометированы в результате более подробного раскрытия информации, связанной с листингом на биржах США .

Власти также разрабатывают меры против ненадлежащего сбора и использования данных для защиты интересов пользователей.