Глава Минцифры рассказал, как получить ковид-сертификат в "Дії"

Для того, чтобы сформировать сертификат, нужно отправить запрос в реестр.

Глава Минцифры рассказал, как получить ковид-сертификат в "Дії"
Фото: thedigital.gov.ua

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как получить COVID-сертификаты через портал «Дія»,

"Сначала необходимо установить приложение "Дія". Далее - перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга", - сказал он на пресс- конференции.

Для того, чтобы сформировать сертификат, нужно отправить запрос в реестр.

"Потому что это медицинская информация, и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись", - пояснил министр.

"Не нужно за электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в "Дії". Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд, и вы получаете подпись", - добавил Федоров.

В настоящее время в портале "Дія" указано, что услуга "COVID-сертификат" находится в стадии разработки.

Напомним, ранее сообщалось, что в приложении "Дія" начали тестирование СOVID сертификатов для пользователей Android.

Первые COVID-сертификаты для вакцинированных появились в "Дії" в начале июля. 2 июля Кабинет министров опубликовал постановление о введении сертификата. Цифровые COVID-сертификаты в "Дії" и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.

19 августа - Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским.

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