Почти флагманский смартфон OnePlus 9 RT на базе Android 12 будет представлен в октябре

OnePlus делилась тизером смартфона OnePlus 9T несколько дней назад, что опровергло прежние слухи о том, что компания не собирается выпускать флагманское устройство во второй половине года. Теперь издание AndroidCentral сообщило, что китайская компания планирует запустить доступный флагман OnePlus 9 RT ближе к концу текущего года.

Почти флагманский смартфон OnePlus 9 RT на базе Android 12 будет представлен в октябре

phonearena.com

Сообщается, что устройство имеет кодовое название Martini и, по всей видимости, станет преемником OnePlus 9R, выпущенного ранее в этом году в качестве более дешёвой альтернативы OnePlus 9 и 9 Pro. Предполагается, что OnePlus 9 RT будет основан на платформе Qualcomm Snapdragon 870. Новое устройство получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 4500-мА·ч аккумулятор и 65-Вт быструю зарядку. Ожидается ,что камера OnePlus 9 RT предложит 50-Мп сенсор Sony IMX766.

Почти флагманский смартфон OnePlus 9 RT на базе Android 12 будет представлен в октябре

phonearena.com

Сообщение AndroidCentral также гласит, что OnePlus 9 RT будет работать под управлением Android 12 с фирменной оболочкой OxygenOS 12 из коробки. Запуск устройства ожидается в октябре. Предполагается, что его стоимость не будет превышать $600.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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