Apple больше года использовала двойного агента в сообществе инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка

По данным издания Motherboard, более года член сообщества инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка выступал в роли двойного агента Apple . Он тайно предоставлял калифорнийской компании информацию об источниках утечек и успехах энтузиастов в вопросах взлома iPhone.

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Сообщается, что Андрей Шумейко, известный в под ником YRH04E, который делился внутренней информацией Apple и рекламировал продавцов украденных предсерийных устройств компании, тайно предоставлял команде Apple Global Security информацию, которая могла бы помочь компании бороться с утечками и наказывать ответственных за них лиц.

В мае 2020 года, после того, как ранняя версия iOS 14 просочилась в Сеть, Шумейко предоставил Apple информацию о человеке, который помог организовать утечку, купив украденный iPhone 11. На устройстве была установлена ранняя сборка iOS 14, предназначенная для внутреннего тестирования сотрудниками Apple .

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Летом 2020 года Шумейко слил Apple её же сотрудника, работающего над Apple Maps, который предлагал продать доступ к внутренней учётной записи компании, используемой для доступа к корпоративной электронной почте и другим коммерческим данным. Шумейко рассказал, что поддерживал связь с этим сотрудником и позже узнал, что его уволили из Apple .

Двойной агент рассказал, что ожидал от Apple финансовой благодарности за свою деятельность. Никакого вознаграждения от калифорнийской компании не последовало, вследствие чего он решил раскрыть свою роль двойного агента.



