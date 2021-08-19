Apple больше года использовала двойного агента в сообществе инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка
По данным издания Motherboard, более года член сообщества инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка выступал в роли двойного агента Apple. Он тайно предоставлял калифорнийской компании информацию об источниках утечек и успехах энтузиастов в вопросах взлома iPhone.
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Сообщается, что Андрей Шумейко, известный в под ником YRH04E, который делился внутренней информацией Apple и рекламировал продавцов украденных предсерийных устройств компании, тайно предоставлял команде Apple Global Security информацию, которая могла бы помочь компании бороться с утечками и наказывать ответственных за них лиц.
В мае 2020 года, после того, как ранняя версия iOS 14 просочилась в Сеть, Шумейко предоставил Apple информацию о человеке, который помог организовать утечку, купив украденный iPhone 11. На устройстве была установлена ранняя сборка iOS 14, предназначенная для внутреннего тестирования сотрудниками Apple.
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Летом 2020 года Шумейко слил Apple её же сотрудника, работающего над Apple Maps, который предлагал продать доступ к внутренней учётной записи компании, используемой для доступа к корпоративной электронной почте и другим коммерческим данным. Шумейко рассказал, что поддерживал связь с этим сотрудником и позже узнал, что его уволили из Apple.
Двойной агент рассказал, что ожидал от Apple финансовой благодарности за свою деятельность. Никакого вознаграждения от калифорнийской компании не последовало, вследствие чего он решил раскрыть свою роль двойного агента.