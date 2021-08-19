Apple больше года использовала двойного агента в сообществе инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка

По данным издания Motherboard, более года член сообщества инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка выступал в роли двойного агента Apple. Он тайно предоставлял калифорнийской компании информацию об источниках утечек и успехах энтузиастов в вопросах взлома iPhone.

Apple больше года использовала двойного агента в сообществе инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка

vice.com

Сообщается, что Андрей Шумейко, известный в под ником YRH04E, который делился внутренней информацией Apple и рекламировал продавцов украденных предсерийных устройств компании, тайно предоставлял команде Apple Global Security информацию, которая могла бы помочь компании бороться с утечками и наказывать ответственных за них лиц.

В мае 2020 года, после того, как ранняя версия iOS 14 просочилась в Сеть, Шумейко предоставил Apple информацию о человеке, который помог организовать утечку, купив украденный iPhone 11. На устройстве была установлена ранняя сборка iOS 14, предназначенная для внутреннего тестирования сотрудниками Apple.

Apple больше года использовала двойного агента в сообществе инсайдеров и энтузиастов джейлбрейка

macrumors.com

Летом 2020 года Шумейко слил Apple её же сотрудника, работающего над Apple Maps, который предлагал продать доступ к внутренней учётной записи компании, используемой для доступа к корпоративной электронной почте и другим коммерческим данным. Шумейко рассказал, что поддерживал связь с этим сотрудником и позже узнал, что его уволили из Apple.

Двойной агент рассказал, что ожидал от Apple финансовой благодарности за свою деятельность. Никакого вознаграждения от калифорнийской компании не последовало, вследствие чего он решил раскрыть свою роль двойного агента.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Закон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябреЗакон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябре
Покрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент КиевстарПокрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент Киевстар
В Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждениеВ Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждение
Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспортуКиевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспорту
В Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связиВ Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связи
Блок рекламы


Похожие новости
LG начала продавать смартфоны и другие устройства Apple в фирменных магазинах, несмотря на протесты Samsung
Трекеры Apple AirTag помогли жителю Нью-Йорка найти украденный электросамокатТрекеры Apple AirTag помогли жителю Нью-Йорка найти украденный электросамокат
Google выпустила стабильную бету Android 12 — крупных изменений в системе больше не будетGoogle выпустила стабильную бету Android 12 — крупных изменений в системе больше не будет
Глава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фотоГлава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фото
В США Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone на предмет сексуального насилия над детьмиВ США Apple просканирует изображения и сообщения в iPhone на предмет сексуального насилия над детьми
Запуск 5G в Украине отложили на полгодаЗапуск 5G в Украине отложили на полгода
По стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаровПо стопам Apple: магнитный коннектор MagDart на смартфонах Realme будет использоваться не только для зарядки, но и для аксессуаров
Противники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App StoreПротивники вакцинации создали свое приложение для знакомств. Apple удалила его из App Store
IDC: Apple осталась лидером на рынке планшетовIDC: Apple осталась лидером на рынке планшетов
Realme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой в стиле Apple MagSafeRealme Flash станет первым Android-смартфоном с магнитной беспроводной зарядкой в стиле Apple MagSafe
Последние новости
Подгружаем последние новости