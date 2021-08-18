Обновление до iOS 14.7.1 лишило некоторых пользователей связи

После обновления до iOS 14.7.1 от владельцев iPhone стали поступать массовые жалобы на серьёзные проблемы с подключением телефонов к сотовым сетям. Сложности не ограничились какой-то отдельной моделью, пострадали старые iPhone 6s и 7, а также новые iPhone 11 и 12.

Источник: gadgets.ndtv.com

Обновление iOS 14.7.1 было выпущено в конце июля, оно носит преимущественно технический характер. Был исправлен баг с разблокировкой Apple Watch, а также закрыты некоторые уязвимости «нулевого дня». Однако в сообществах пользователей устройств Apple стали появляться сообщения о том, что после обновления смартфоны перестали подключаться к сетям операторов мобильной связи.

Apple отреагировала на многочисленные жалобы, опубликовав на своём сайте рекомендации по решению проблемы на iPhone и iPad (версии с поддержкой сотовых сетей). При обнаружении проблемы пользователям предлагается перезагрузить устройство, проверить обновления настроек оператора, и, если это не помогает, вообще сбросить настройки подключения. Впрочем, и этот рецепт помог не всем.

Это уже не первый прецедент с обновлениями Apple iOS , которые приносили владельцам фирменных устройств некоторые проблемы. В июне некоторые владельцы iPhone стали сообщать об ускоренной разрядке аккумулятора после установки iOS 14.6, нечто подобное произошло в декабре прошлого года с iOS 14.2. В сентябре ожидается релиз iOS 15, однако до этого момента Apple обещала выпустить iOS 14.8, которая, возможно, устранит проблему с подключением к сети.



