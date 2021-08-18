Xiaomi Mi 12 получит дисплей нового поколения

Xiaomi Mi 12 получит экран нового поколения E5, которым уже оснащен смартфон iQOO 8 Pro. Новый вид дисплея стал альтернативой экрану AMOLED Е3, который постепенно уходит в прошлое.

Первым смартфоном Xiaomi с дисплеем E5 станет Mi 12. Вслед за этим смартфоном аналогичный экран получит Samsung Galaxy S22 Ultrа, который будет выпущен примерно через месяц.

Дисплей E5 выполнен с применением технологии LTPO. Он более энергоэффективен, чем нынешние панели E3, и при этом поддерживает большую кадровую частоту. Xiaomi Mi 12 станет уже не первым в мире смартфоном с экраном E5. Новый дисплей уже используется в смартфоне iQOO 8 Pro, который вышел буквально 17 августа.

Xiaomi Mi 12 создан на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 898, операционной системе Android 11. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Серия Xiaomi Mi 12 будет оснащена экраном LTPO с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Новый смартфон от Xiaomi появится в продаже в середине декабря.