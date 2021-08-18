Xiaomi Mi 12 получит дисплей нового поколения

Xiaomi Mi 12 получит экран нового поколения E5, которым уже оснащен смартфон iQOO 8 Pro. Новый вид дисплея стал альтернативой экрану AMOLED Е3, который постепенно уходит в прошлое.
Первым смартфоном Xiaomi с дисплеем E5 станет Mi 12. Вслед за этим смартфоном аналогичный экран получит Samsung Galaxy S22 Ultrа, который будет выпущен примерно через месяц.

Cмартфон Xiaomi Mi 12 получит дисплей нового поколения и улучшенную камеру

Дисплей E5 выполнен с применением технологии LTPO. Он более энергоэффективен, чем нынешние панели E3, и при этом поддерживает большую кадровую частоту. Xiaomi Mi 12 станет уже не первым в мире смартфоном с экраном E5. Новый дисплей уже используется в смартфоне iQOO 8 Pro, который вышел буквально 17 августа.

Cмартфон Xiaomi Mi 12 получит дисплей нового поколения и улучшенную камеру

Xiaomi Mi 12 создан на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 898, операционной системе Android 11. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную мощностью 50 Вт. Серия Xiaomi Mi 12 будет оснащена экраном LTPO с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Новый смартфон от Xiaomi появится в продаже в середине декабря.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Закон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябреЗакон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябре
Покрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент КиевстарПокрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент Киевстар
В Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждениеВ Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждение
Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспортуКиевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспорту
В Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связиВ Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связи
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi сняла с производства смартфоны Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro MaxXiaomi сняла с производства смартфоны Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max
Xiaomi удалила функцию поиска смартфона в Mi Mix 4 по команде китайских властейXiaomi удалила функцию поиска смартфона в Mi Mix 4 по команде китайских властей
Лидера Samsung досрочно выпускают из тюрьмы на фоне снижения результатов компании под натиском XiaomiЛидера Samsung досрочно выпускают из тюрьмы на фоне снижения результатов компании под натиском Xiaomi
Xiaomi представила планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro с мощной начинкой и оболочкой в стиле iPadXiaomi представила планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro с мощной начинкой и оболочкой в стиле iPad
Xiaomi исправит проблему многих смартфонов в новой прошивке MIUI 12.5Xiaomi исправит проблему многих смартфонов в новой прошивке MIUI 12.5
Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13
Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфоновXiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов
Xiaomi начнёт принимать платежи криптовалютами в ПортугалииXiaomi начнёт принимать платежи криптовалютами в Португалии
Xiaomi Mi Mix 4: дизайн и характеристики нового смартфонаXiaomi Mi Mix 4: дизайн и характеристики нового смартфона
Xiaomi презентует смартфон с камерой в центре дисплеяXiaomi презентует смартфон с камерой в центре дисплея
Последние новости
Подгружаем последние новости