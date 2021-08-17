Xiaomi сняла с производства смартфоны Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi сняла с производства базовые версии бюджетных смартфонов Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max. Эти модели уже перестали выпускать и снимут с продаж.

Xiaomi сняла с производства два топовых бюджетных смартфона Redmi Note

Речь идет о версиях с 6/128 ГБ памяти и с 8/128 ГБ памяти, которые выпускались в Индии. Redmi Note 10 Pro стоил $220 на индийском рынке, а Redmi Note 10 Pro Max — $260.

Xiaomi сняла с производства два топовых бюджетных смартфона Redmi Note

Смартфоны Redmi Note были представлены на рынке в трех цветовых вариантах: Dark Night, Glacial Blue и Vintage Bronze. Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max оснащены 6.67-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, чипом Qualcomm Snapdragon 732G, батареей емкостью 5020 мАч с зарядкой мощностью 33 Вт, MIUI 12 на базе Android 11. Первое устройство имеет 64-Мп камеру, а в Redmi Note 10 Pro установлена камера разрешением 108 Мп. Фронтальная камера у обеих моделей - 16 Мп.

Xiaomi выпустила на рынок смартфоны Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max в марте 2021 года, и уже снимает их с производства. В то же время каждый месяц появляются новые модели смартфонов, которые становятся более успешными. В июле была представлена новая версия Redmi Note 10S, которая вскоре поступит в продажу.

Xiaomi сняла с производства два топовых бюджетных смартфона Redmi Note

Redmi Note 10S получил 6,43-дюймовый экран AMOLED разрешением 1080 х 2400 пикселей. Смартфон получил до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2. Предусмотрен специальный слот для карты памяти microSD. Смартфон от Xiaomi работает под управлением Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Устройство построено на базе однокристальной системы MediaTek Helio G95.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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