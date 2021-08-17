LG начала продавать смартфоны и другие устройства Apple в фирменных магазинах, несмотря на протесты Samsung

С понедельника в южнокорейской сети фирменных магазинов LG Best Shop начали продавать продукцию бывшего конкурента — компании Apple. После отказа LG от выпуска смартфонов обе компании ищут выгоду в сложившейся на местном рынке ситуации.

LG начала продавать смартфоны и другие устройства Apple в фирменных магазинах, несмотря на протесты Samsung

koreatimes.co.kr

Для корейцев зрелище оказалось довольно необычным — прежде за смартфонами Samsung покупатели ходили в магазины сети Samsung Digital Plaza, а за смартфонами LG — в LG Best Shop. В Samsung считают «сговор» LG и Apple недобросовестной сделкой и ещё совсем недавно требовали продавать смартфоны Samsung в магазинах LG наряду с iPhone или не продавать никаких смартфонов вообще.

Дело в том, что LG владеет 400 фирменными магазинами, что для такой небольшой страны как Южная Корея является важным конкурентным преимуществом. Правда, продавать iPhone и прочую продукцию Apple будут только в 150 из них. Помимо смартфонов, в магазинах будут продаваться, например, Apple Watch и iPad, причём штат LG теперь может рассказать о спецификациях каждого нового устройства.

По данным одного из продавцов, демонстрация моделей началась уже в воскресенье, а продажи — в понедельник. Купить iPhone можно при условии заключения контракта с одним из трёх крупнейших мобильных операторов страны — SK Telecom, KT или LG Uplus. На вопрос о том, будут ли продаваться в магазинах смартфоны Samsung, представитель компании сообщил, что в торговых точках, вероятнее всего, помимо продукции LG будут представлены только модели Apple.

Примечательно, что компьютеры и ноутбуки Apple продавать не будут — из этой ниши LG ещё не ушла и продолжает выпускать собственные решения.

Эксперты ожидают, что сотрудничество компаний будет взаимовыгодным. Продажа iPhone привлечёт в магазины фанатов Apple, в основном — молодёжь. Не исключено, что они обратят внимание и на продукты LG. Apple тоже выиграет от сделки, поскольку пока в стране имеется только два Apple Store.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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