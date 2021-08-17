В Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связи

Более 80% абонентов Украины все еще предпочитают обслуживаться анонимно. Поэтому для регистрации такого количества абонентов потребуется предусмотреть разумные сроки, — полагают в Киевстар.

В Киевстар прокомментировали законопроект о принудительной регистрации абонентов мобильной связи

Недавно на сайте парламентского Комитета по вопросам цифровой трансформации был опубликован проект изменений в закон «Об электронных коммуникациях». Документ предлагает ввести принудительную регистрацию абонентов мобильной связи. Таким образом депутаты хотят бороться с «серым импортом».

Согласно законопроекту, каждый, кто пользуется мобильным телефоном, должен пройти идентификацию путем заключения соответствующего договора. Тем, кто этого не сделает, мобильные операторы с 1 января 2025 года перестанут предоставлять услуги.

«Процедура идентификации абонентов препейд уже предусмотрена в действующем телеком- законодательстве Украины в качестве добровольного выбора. В этом есть свои плюсы. Например, „идентификация“ владельцев sim-карт делает невозможным мобильные мошенничества с банковскими счетами», — напоминают в Киевстар. Там констатируют, что количество абонентов, которые выбирают «контрактное» подключение или проходят процедуру идентификации у своего оператора, из года в год увеличивается.

А вот с блокированием «серых» телефонов в компании категорически не согласны.

«Для противодействия кражам или незаконному импорту мобильных телефонов есть вся необходимая законодательная база. Это непосредственная функция органов таможенного контроля и правоохранителей. Перекладывать данную работу на мобильных операторов или самих клиентов — неправильно. Абонент, который приобрел мобильный телефон в торговой точке по закону является добросовестным приобретателем и не может нести ответственность за действия продавца, по чьей вине мобильный телефон мог попасть на прилавок «нелегальным путем», — считают в Киевстар.

Почему депутаты хотят идентифицировать абонентов

Авторы законопроекта убеждены, что из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей.

Из-за популярности интернет-банкинга, онлайн-заказов товаров и услуг возрастают риски мошенничества, говорят в Комитете.

«В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами», — отмечают в Раде.

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