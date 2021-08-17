Смартфоны Pixel получат адаптивную зарядку вместе с Android 12

Google планирует оснастить смартфоны Pixel адаптивной зарядкой вместе с выпуском операционной системы Android 12. Об этом пишет Android Police. Функция призвана сберечь аккумулятор устройств и уже доступна пользователям бета-версии ОС.

Источник: Android Police

Согласно описанию, функция работает как на iPhone и ряде других Android-устройств. Если пользователь оставляет устройство заряжаться на ночь, то смартфон заряжается до 80 % через Fast Charge, после чего процесс зарядки замедляется. Производители утверждают, что благодаря этому аккумуляторы устройств работают значительно дольше.

Некоторые пользователи бета-версии Android 12 уже пожаловались на работу адаптивной зарядки. По словам одного из авторов Reddit, его Pixel теперь не успевает зарядиться полностью за 1,5 часа. Устройство по-прежнему очень быстро заряжается до 80 %, но после этого автору приходится ждать несколько часов завершения зарядки.

Google выпустила стабильную бету Android 12 в середине августа. Платформа получила обновлённый дизайн, а также изменения в сфере безопасности и конфиденциальности.

Напомним, что в начале августа разработчики анонсировали Pixel 6 и Pixel 6 Pro на фирменном процессоре Tensor. Google изменила дизайн устройств и обновила камеры смартфонов. Технические характеристики пока остаются в секрете.



