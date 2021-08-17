Раскрыты характеристики и дизайн смартфонов Vivo Y21 и Y33s

Ресурс 91Mobiles обнародовал подробные технические характеристики и изображения двух смартфонов Vivo среднего уровня — моделей Y21 и Y33s, в основу которых ляжет аппаратная платформа MediaTek.

Раскрыты характеристики и дизайн смартфонов Vivo Y21 и Y33s

Здесь и ниже изображения 91Mobiles

Смартфон Vivo Y21 получит 6,51-дюймовый дисплей формата HD+ с разрешением 1600 x 720 точек. Во фронтальной части расположится 8-мегапиксельная камера, в тыльной — двойная камера на базе датчиков с 13 и 2 млн пикселей.

Раскрыты характеристики и дизайн смартфонов Vivo Y21 и Y33s

В оснащение войдут процессор Helio P35, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 128 Гбайт, боковой дактилоскопический сканер и контроллер Bluetooth 5.0. Питание обеспечит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой 18-ваттной подзарядки.

Раскрыты характеристики и дизайн смартфонов Vivo Y21 и Y33s

Модель Vivo Y33s, в свою очередь, будет оборудована 6,58-дюймовым экраном с разрешением FHD+ (2408 x 1080 точек). Говорится о наличии 16-мегапиксельной селфи-камеры и тройной основной камеры в конфигурации 50 + 2 + 2 млн пикселей.

В арсенале аппарата — чип Helio G80, 8 Гбайт оперативной памяти, накопитель на 128 Гбайт, боковой датчик отпечатков пальцев. Ёмкость батареи с 18-ваттной подзарядкой — 5000 мА·ч.

Обе новинки поступят на рынок с операционной системой Funtouch OS 11.1 на основе Android 11.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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