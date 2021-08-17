Спрос на китайские мобильные процессоры Unisoc взлетел более чем в два раза — помогла Huawei

Аналитическая компания Counterpoint Technology Market Research зафиксировала резкий рост спроса на процессоры Unisoc (ранее — Spreadtrum) для мобильных устройств. За год отгрузки чипов этого разработчика увеличились более чем в два раза.

Спрос на китайские мобильные процессоры Unisoc взлетел более чем в два раза — помогла Huawei

Здесь и ниже изображения Counterpoint

В первой четверти прошлого года Unisoc контролировала примерно 4,8 % глобального рынка процессоров приложений для смартфонов. Во втором квартале 2020-го доля компании сократилась до 4,4 % на фоне ослабления рынка в целом в условиях пандемии.

По результатам первого квартала текущего года доля Unisoc поднялась до 7,1 %, а во второй четверти 2021-го достигла 8,4 %. Очевидно, отчасти этому способствовало снижение поставок процессоров Huawei HiSilicon в условиях санкций со стороны Соединённых Штатов.

Спрос на китайские мобильные процессоры Unisoc взлетел более чем в два раза — помогла Huawei

В целом, как отмечается, отгрузки мобильных процессоров Unisoc по итогам первой половины текущего года взлетели на 122 % по сравнению с первыми шестью месяцами 2020-го.

В прошлом квартале Unisoc заняла четвёртое место в рейтинге ведущих поставщиков мобильных процессоров. В так называемом «открытом» сегменте (без учёта Apple) компания Unisoc вышла на третью позицию. Крупнейшими игроками отрасли остаются Qualcomm и MediaTek.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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