В приложении "Дія" начали тестирование СOVID-сертификатов для пользователей Android
Протестировать их могут граждане, которые прошли полный курс вакцинации на территории Украины.
В мобильном приложении "Дія" начали тестировать COVID-сертификаты для владельцев Android.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он также отметил, что задержка с введением тестирования сертификатов на Android связана с тем, что Google ужесточил требования к информации, которая касается коронавируса.
"Начинаем бета-тестирование СOVID-сертификатов в действии на Android. Google ужесточил требования к информации, связанной с СOVID-19. Это коснулось и приложений для смартфонов, что вызвало задержку. Мы выполнили все условия, которые выдвинула компания, и получили подтверждение новой версии «Дії» с сертификатами. С сегодняшнего дня все, кто зарегистрировался на тестирование для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение", - сообщил Федоров.
Протестировать сертификаты в "Дії" могут граждане, которые прошли полный курс вакцинации на территории Украины.
Министр напомнил, что на прошлой неделе начался последний технический этап - подключение Украины к продуктовой инфраструктуре COVID-сертификатов ЕС.
"Это параллельный шаг с политическим решением - принятием Еврокомиссией так называемого equivalency decision, то есть признание украинских COVID-сертификатов такими, которые могут быть использованы при путешествий", - отметил он.
Напомним, первые COVID-сертификаты для вакцинированных появились в "Дії" в начале июля. 2 июля Кабинет министров опубликовал постановление о введении сертификата. Цифровые COVID-сертификаты в "Дії" и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.
4 августа сообщалось, что украинские COVID-сертификаты прошли техническое оценивание в ЕС, и остался последний шаг - политическая часть взаимопризнания.