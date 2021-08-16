Покрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент Киевстар

В этом году Киевстар планирует покрыть мобильной связью международные дороги с запада на восток и от Одессы к Днепру. На железнодорожные пути такого приоритета нет. Об этом в интервью «Минфину» рассказал президент Киевстар Александр Комаров.

Покрыть железные дороги мобильной связью можно только в партнерстве с государством — президент Киевстар

«Это очень дорого. Можно провести аналогию с метро, где покрытие одного инфраструктурного объекта обошлось в десятки миллионов долларов», — пояснил он.

Александр Комаров напомнил, что речь не только о так называемом outdoor-покрытии, но и о покрытии внутри поездов.

Покрытие территории не даст такого качества, чтобы можно было, например, сидеть и работать в поезде, который едет со скоростью от 100 км/час.

«Проект не взлетит, даже если все три оператора будут вместе строить одно покрытие. Технологические решения есть, но, мне кажется, что это невозможно без какого-то партнерства с государством», — считает Комаров.

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