Realme, Motorola и Micromax выпустят смартфоны с процессором Unisoc T610

Компания Unisoc (ранее — Spreadtrum) ведёт активное наступление на рынок процессоров для недорогих смартфонов. О развитии направления рассказал исполнительный вице-президент Unisoc Эрик Чжоу (Eric Zhou).

Realme, Motorola и Micromax выпустят смартфоны с процессором Unisoc T610

Unisoc

По его словам, аппараты с процессорами компании в настоящее время доступны в 148 странах по всему миру. В ближайшее время Unisoc намерена сосредоточить внимание на индийском рынке, который является одним из крупнейших с точки зрения потребления смартфонов.

Устройства с чипами Unisoc предлагают такие известные компании, как Honor, Hisense, Telcast и др. В ближайшее время, по словам господина Чжоу, будут представлены новые смартфоны Realme, Motorola и Micromax на базе Unisoc T610 — это недорогой восьмиядерный процессор (2  Cortex-A77 и 6  Cortex-A55) с графическим ускорителем ARM Mali G52 3-EE.

Realme, Motorola и Micromax выпустят смартфоны с процессором Unisoc T610

gizbot.com

Руководитель Unisoc сообщил, что большое внимание планируется уделять сегменту 5G. Речь идёт о развитии семейства процессоров Tanggula. Оно вберёт в себя изделия Tanggula 6, Tanggula 7, Tanggula 8 и Tanggula 9 для устройств разных ценовых диапазонов.

В целом, Unisoc намерена составить серьёзную конкуренцию Qualcomm и MediaTek в сегменте аппаратов начального и среднего уровней.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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