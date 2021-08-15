Представлена ультраскоростная беспроводная зарядка, которая заряжает девайсы быстрее, чем проводные аналоги

Представлена ультраскоростная беспроводная зарядка, которая заряжает девайсы быстрее, чем проводные аналоги Китайская компания Xiaomi представила новую ультраскоростную беспроводную зарядку Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand.

Представлена ультраскоростная беспроводная зарядка, которая заряжает девайсы быстрее, чем проводные аналоги

О проводах можно будет забыть навсегда

Производитель подумал не только о технических характеристиках новинки, но и о ее внешнем виде, сделав устройство стильным аксессуаром, который впишется в интерьер любого рабочего стола. Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand выполнена в форм-факторе обычной подставки под телефон. Корпус получил черный цвет, но с лицевой стороны имеется бронзовая накладка.

Внутри корпуса Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand имеется система активного охлаждения, которая защищает зарядку от перегрева, поскольку нагрев подобных устройств неизбежен. Как заявляет компания, в устройстве предусмотрена защита от перегрузок и перепадов напряжения, а также имеется датчик обнаружения пыли и других частиц внутри корпуса.

Главной особенностью Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand, как понятно из названия, стала мощность станции – 100 Вт. Такая зарядка может полностью зарядить смартфон за считанные минуты, однако для этого от девайса потребуется поддержка быстрой беспроводной зарядки. Примечательно, что на данный момент ни один смартфон Xiaomi не поддерживает таких мощностей.

Xiaomi Mi 100W Wireless Charging Stand поступит в продажу в Китае по цене от 93 долларов.

Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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