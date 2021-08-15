Киевстар, Vodafone и lifecell рассказали, как привязать SIM-карту к паспорту

Операторы сотовой связи призывают украинцев как можно скорее привязать свои SIM-карты к паспорту. В Киевстар, Vodafone, lifecell настаивают, что это единственный способ защититься от мошеннических схем.

Киевстар, Vodafone и lifecell объяснили, почему стоит поскорее привязать SIM-карту к паспорту

Как стало известно, в Украине, чтобы защитить граждан от происков мошенников, намерены обязать мобильных операторов производить регистрацию SIM-карт пользователей по паспорту. Это позволит свести к минимуму получение доступа посторонних лиц к номеру телефона, а также к тем сервисам, в частности и онлайн-банкингу, которые подключены к данному телефонному номеру.

Компании Киевстар, Vodafone, lifecell выпустили инструкции, благодаря которым украинцы в считанные минуты могут уже сейчас привязать свою SIM-карту к паспорту.

Абоненты Киевстар могут осуществить привязку номера к паспорту в фирменном магазине или в онлайн режиме при помощи электронной цифровой подписи. Для этого зайдите в приложение "Мой Киевстар", во вкладке "Пользователь" выберите регистрацию "С помощью ЭЦП", скачайте ключ и введите пароль к нему.

Киевстар, Vodafone и lifecell объяснили, почему стоит поскорее привязать SIM-карту к паспорту

Аналогичным образом можно привязать SIM-карту к паспорту в Vodafone. Зарегистрируйтесь на сайте Vodafone, введите номер телефона и подтвердите личность с помощью ЭЦП или MobileID.

Чтобы привязать SIM-карту к паспорту в lifecell онлайн, необходимо зайти в персональный кабинет на my.lifecell.ua, выбрать вкладку "Тарифы на условиях предоплаты" и выполнить все указания.


Шевченко Лилия, Тудей

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