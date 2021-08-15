Xiaomi удалила функцию поиска смартфона в Mi Mix 4 по команде китайских властей

Чуть менее недели назад Xiaomi официально анонсировала новый флагманский смартфон Mi Mix 4. Как стало известно, производитель получил указание от китайского правительственного ведомства удалить функцию поиска телефона для данной модели.

Источник: scmp.com

Издание South China Morning Post сообщило, что спустя три дня после анонса Xiaomi получила указание избавиться от функции поиска телефона. Проблема в том, что её реализация не соответствует новым требованиям по защите конфиденциальности пользователей, и разрешения на её внедрение от регулирующих органов у Xiaomi нет. Производитель подтвердил в соцсети Weibo, что у Mi Mix 4 данная функция будет отсутствовать, хотя в ходе анонса она подробно описывалась и была одним из предметов гордости представителей компании.

Модель Mi Mix 4 поддерживает eSIM, поэтому в случае кражи смартфон сохраняет подключение к интернету независимо от усилий злоумышленников. Обновлённая система защиты в качестве дополнительной меры в теории позволяет пользователю установить запрет на подключение любых других SIM-карт без дополнительного разрешения. В ходе анонса во вторник глава Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) отдельно отметил, что при разработке Mi Mix 4 компания уделила особое внимание вопросу конфиденциальности, он является одним из приоритетных для производителя.

У китайских телекоммуникационных компаний и регулирующих органов сложилось неоднозначное отношение к технологии eSIM. В одних случаях виртуальные SIM-карты доступны для китайских потребителей без лишних проблем, а в других их использование оказывается невозможным, в первую очередь это касается крупных городов. Кроме того, официальный Пекин сейчас проводит политику жёсткого регулирования технологической сферы, стремясь ослабить влияние крупнейших игроков. Применяются меры антимонопольного воздействия, а также введение строгих правил относительно конфиденциальности пользователей, обработки данных и кибербезопасности.



