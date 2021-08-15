Samsung сокращает отрыв от Sony на рынке датчиков изображений

Компания Yole Development обнародовала статистику по мировому рынку датчиков изображений КМОП (CMOS Image Sensor, CIS) по итогам 2020 года. Бесспорное лидерство продолжает удерживать корпорация Sony.

Samsung сокращает отрыв от Sony на рынке датчиков изображений

Здесь и ниже изображения Samsung

Объём отрасли в денежном выражении составил около $20,7 млрд, из которых на решения для смартфонов и потребительской электроники пришлось 72 %. В 2019-м отгрузки в денежном выражении равнялись $19,3 млрд.

По оценкам аналитиков, доля Sony составила приблизительно 40 %. Для сравнения: в 2019-м эта корпорация контролировала 42 % глобальной отрасли CIS.

Отставание от лидера сокращает южнокорейский гигант Samsung. По итогам 2020-го эта компания заняла 22 % рынка против 21 % годом ранее. Таким образом, с учётом потерь Sony, отрыв сократился на 3 %.

Samsung сокращает отрыв от Sony на рынке датчиков изображений

Отмечается, что в течение прошлого года продажи Sony не изменились по сравнению с 2019-м, тогда как отгрузки Samsung поднялись на 13 %.

Замыкает тройку Omnivision с результатом 12 %. Далее идут STMicroelectronics и GalaxyCore с результатом 6 % и 4 % соответственно. Пять ведущих игроков сообща удерживают 84 % мировой отрасли.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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