Samsung сокращает отрыв от Sony на рынке датчиков изображений
Компания Yole Development обнародовала статистику по мировому рынку датчиков изображений КМОП (CMOS Image Sensor, CIS) по итогам 2020 года. Бесспорное лидерство продолжает удерживать корпорация Sony.
Здесь и ниже изображения Samsung
Объём отрасли в денежном выражении составил около $20,7 млрд, из которых на решения для смартфонов и потребительской электроники пришлось 72 %. В 2019-м отгрузки в денежном выражении равнялись $19,3 млрд.
По оценкам аналитиков, доля Sony составила приблизительно 40 %. Для сравнения: в 2019-м эта корпорация контролировала 42 % глобальной отрасли CIS.
Отставание от лидера сокращает южнокорейский гигант Samsung. По итогам 2020-го эта компания заняла 22 % рынка против 21 % годом ранее. Таким образом, с учётом потерь Sony, отрыв сократился на 3 %.
Отмечается, что в течение прошлого года продажи Sony не изменились по сравнению с 2019-м, тогда как отгрузки Samsung поднялись на 13 %.
Замыкает тройку Omnivision с результатом 12 %. Далее идут STMicroelectronics и GalaxyCore с результатом 6 % и 4 % соответственно. Пять ведущих игроков сообща удерживают 84 % мировой отрасли.