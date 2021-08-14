На семействе смартфонов Realme X поставлен крест

Глава индийского и европейского подразделений Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) в интервью ресурсу TechRadar сообщил об изменениях в модельном ряду смартфонов компании.

Здесь и ниже изображения Realme

По его словам, серия Realme X прекращает своё существование. Выпускать новые устройства в этом семействе не планируется, так что аппарат Realme X7 Max, показанный на изображениях, станет его последнем представителем.

Впрочем, уже названа замена указанным смартфонам. «X-серия будет заменена GT-серией; так что GT — это новый X», — сообщил господин Шет.

Руководитель Realme также добавил, что изменения не затронут другие семейства аппаратов компании. А это означает, что развитие С-серии и моделей с цифровыми обозначениями продолжится.

Стоит отметить, что Realme на протяжении последних трёх лет реализовала на мировом рынке более 100 млн смартфонов. Ещё 100 млн аппаратов компания рассчитывает продать за два года.



