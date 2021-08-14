На семействе смартфонов Realme X поставлен крест

Глава индийского и европейского подразделений Realme Мадхав Шет (Madhav Sheth) в интервью ресурсу TechRadar сообщил об изменениях в модельном ряду смартфонов компании.

На семействе смартфонов Realme X поставлен крест

Здесь и ниже изображения Realme

По его словам, серия Realme X прекращает своё существование. Выпускать новые устройства в этом семействе не планируется, так что аппарат Realme X7 Max, показанный на изображениях, станет его последнем представителем.

Впрочем, уже названа замена указанным смартфонам. «X-серия будет заменена GT-серией; так что GT — это новый X», — сообщил господин Шет.

На семействе смартфонов Realme X поставлен крест

Руководитель Realme также добавил, что изменения не затронут другие семейства аппаратов компании. А это означает, что развитие С-серии и моделей с цифровыми обозначениями продолжится.

Стоит отметить, что Realme на протяжении последних трёх лет реализовала на мировом рынке более 100 млн смартфонов. Ещё 100 млн аппаратов компания рассчитывает продать за два года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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