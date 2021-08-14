iPhone 13 полностью рассекречен до анонса

В сети появились подробности о грядущем поколении смартфонов iPhone 13.

Apple проведет серьезную работу над ошибками и доведет свои смартфоны до уровня Android-флагманов

Сообщается, что iPhone 13 будет работать на базе нового процессора Apple A15 Bionic, который будет выполнен по нормам 5+ нм техпроцесса. Новый чип обеспечит улучшенную энергоэффективность по сравнению со своим предшественником. Кроме того, этот чип обеспечит поддержку 5G в диапазоне миллиметровых волн.

Как минимум, одно нововведение пользователи не смогут увидеть собственными глазами – материнская плата смартфона станет компактнее. Это необходимо для того, чтобы оснастить девайсы линейки iPhone 13 более емкими аккумуляторами. Apple оснастит свои флагманы поддержкой более быстрой зарядки – на 25 Вт, как у устройств Samsung. К слову, новинки не уйдут далеко от iPhone 12, который поддерживает зарядку на 22 Вт.

Главной особенностью iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max cтанут новые дисплеи, которые получат частоту обновления кадров 120 Гц спустя почти два года, как повышенная герцовка появилась в Android-флагманах.

Также Apple улучшит качество камер своих смартфонов и, возможно, уменьшит вырез на дисплее.

Ожидается, что анонс линейки iPhone 13 состоится в сентябре.



