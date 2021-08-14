Доступный смартфон Oppo A16s получил поддержку NFC и батарею на 5000 мА·ч

В ассортименте китайской компании Oppo появился недорогой смартфон A16s, использующий операционную систему ColorOS 11.1 на основе Android 11. В качестве аппаратной платформы применяется чип MediaTek.

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Экран размером 6,52 дюйма по диагонали обладает разрешением HD+ (720 x 1600 точек), частотой обновления 60 Гц и 71-процентным охватом цветового пространства NTSC. Спереди установлена камера на основе 8-мегапиксельного датчика.

Основная камера имеет трёхкомпонентную конструкцию: это 13-мегапиксельный сенсор, а также два 2-мегапиксельных блока. Сканер отпечатков пальцев находится в боковой части корпуса.

Задействован процессор Helio G35. Он объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и модем 4G/LTE. Оснащение включает 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, адаптер Bluetooth 5.0, контроллер NFC , порт USB Type-C и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Габариты устройства — 163,8 x 75,6 x 8,4 мм, вес — 190 г. Цена составляет приблизительно 150 евро.



