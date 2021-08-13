Закон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябре

В сентябре Европейская комиссия предложит парламентариям законопроект, предусматривающий использование на территории стран Евросоюза зарядных устройств единого утверждённого местными властями образца.

Закон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябре

euractiv.com

Еврокомиссия на уровне её участников продвигает соответствующий проект более десяти лет. Инициатива исходила от известных болгарских политиков и «неравнодушных граждан» Соломоном и Герганой Паси (Solomon Passy, Gergana Passy) и встретила поддержку других функционеров ЕС.

В случае, если закон будет принят, больше всего пострадает Apple с её «проприетарными» интерфейсами Lightning. По данным Еврокомиссии, в 2018 году половина смартфонов в ЕС использовала для зарядки Micro-USB Type-B, 29 % — Micro-USB Type-C и 21 % — Lightning. Можно предположить, что в последние год-два баланс заметно изменился в пользу Type-C.

Ещё в 2011 году Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании и «гармонизации» зарядок для новых моделей, который привёл к значительному снижению разнообразия разъёмов зарядных устройств и массовому распространению Micro-USB Type-B. В 2018 году представители индустрии и Еврокомиссии пытались прийти к окончательному решению, но достичь консенсуса тогда так и не удалось.

В прошлом году парламентарии ЕС большинством голосов уже проголосовали за унифицированное зарядное устройство с учётом преимуществ для окружающей среды и удобства пользователей, но процесс принятия общего стандарта включает ещё немало ступеней.

Apple предупредила, что внедрение единого стандарта зарядки в ЕС помешает инновациям и «создаст гору электронных отходов», если потребителей заставят переходить на электронику нового типа.

Кроме того, многие представители индустрии и эксперты считают, что в новом законе вовсе нет необходимости — подавляющее большинство производителей добровольно переходит на стандарт Micro-USB Type-C. Стоит отметить, что в 2019 году комиссия предлагала рассмотреть целых пять вариантов унифицированной зарядки.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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