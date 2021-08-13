Закон о едином европейском стандарте зарядок для смартфонов будет представлен в сентябре

В сентябре Европейская комиссия предложит парламентариям законопроект, предусматривающий использование на территории стран Евросоюза зарядных устройств единого утверждённого местными властями образца.

euractiv.com

Еврокомиссия на уровне её участников продвигает соответствующий проект более десяти лет. Инициатива исходила от известных болгарских политиков и «неравнодушных граждан» Соломоном и Герганой Паси (Solomon Passy, Gergana Passy) и встретила поддержку других функционеров ЕС .

В случае, если закон будет принят, больше всего пострадает Apple с её «проприетарными» интерфейсами Lightning. По данным Еврокомиссии, в 2018 году половина смартфонов в ЕС использовала для зарядки Micro-USB Type-B, 29 % — Micro-USB Type-C и 21 % — Lightning. Можно предположить, что в последние год-два баланс заметно изменился в пользу Type-C.

Ещё в 2011 году Apple , Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании и «гармонизации» зарядок для новых моделей, который привёл к значительному снижению разнообразия разъёмов зарядных устройств и массовому распространению Micro-USB Type-B. В 2018 году представители индустрии и Еврокомиссии пытались прийти к окончательному решению, но достичь консенсуса тогда так и не удалось.

В прошлом году парламентарии ЕС большинством голосов уже проголосовали за унифицированное зарядное устройство с учётом преимуществ для окружающей среды и удобства пользователей, но процесс принятия общего стандарта включает ещё немало ступеней.

Apple предупредила, что внедрение единого стандарта зарядки в ЕС помешает инновациям и «создаст гору электронных отходов», если потребителей заставят переходить на электронику нового типа.

Кроме того, многие представители индустрии и эксперты считают, что в новом законе вовсе нет необходимости — подавляющее большинство производителей добровольно переходит на стандарт Micro-USB Type-C. Стоит отметить, что в 2019 году комиссия предлагала рассмотреть целых пять вариантов унифицированной зарядки.



