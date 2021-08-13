Трекеры Apple AirTag помогли жителю Нью-Йорка найти украденный электросамокат

В ночь на 2 августа у генерального директора по кибербезопасности Нью-Йоркской компании Trail of Bits Дэна Гвидо (Dan Guido) был украден электросамокат, но благодаря трекерам AirTag его удалось быстро отыскать. Владелец спрятал в своём в транспортном средстве сразу два трекера Apple.

Трекеры Apple AirTag помогли жителю Нью-Йорка найти украденный электросамокат

Место, где были спрятаны трекеры

На следующий день после проиcшествия Гвидо отправился на поиски самоката, транслируя свои приключения в Twitter. Первой трудностью стало то, что сотрудники полиции Нью-Йорка оказались незнакомы c современными технологиями. Они побоялись сопровождать потерпевшего в его поисках, поскольку опасались, что, прикрываясь поиском электросамоката, он попытается что-то украсть.

Так и не вернув свой самокат, Гвидо был вынужден поехать в Лас-Вегас на конференцию по безопасности BlackHat. Он опасался, что звуковые сигналы, издаваемые трекерами через сутки после отдаления от владельца, позволят злоумышленникам найти и уничтожить AirTag. К счастью, этого не произошло.

Трекеры Apple AirTag помогли жителю Нью-Йорка найти украденный электросамокат

cnet.com

Вернувшись с конференции девятого августа Гвидо возобновил поиски и всё же смог привлечь к ним двух сотрудников полиции. В конце-концов, благодаря AirTag, его самокат был обнаружен в комиссионном магазине, занимающемся продажей электровелосипедов. Войдя внутрь владелец услышал издаваемый трекерами сигнал и смог вернуть украденный электросамокат.

После того, как транспортное средство вернулось к владельцу, Дэн Гвидо опубликовал несколько советов, которые помогут пользователям сориентироваться в подобной ситуации. Во-первых он советует крепить трекеры таким образом, чтобы заглушить издаваемые ими звуки. Благодаря этому вор не сможет обнаружить AirTag и обезвредить его. Во-вторых, Гвидо посоветовал не включать режим пропажи, опять же, чтобы не привлекать к трекеру лишнего внимания. Кроме того, необходимо быстро начинать поиски и подключать к ним правоохранительные органы.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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