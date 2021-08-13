Google удаляет приложения на Android

В Google Play исчезли десятки тысяч приложений. Компания Google решила убрать из всеобщего доступа огромное количество программ для Android. Пользователям объяснили причины массовой "зачистки" приложений.

Как сообщают в аналитических компаниях App Annie, AppBrain и Statista с начала текущего года по апрель в Google Play удалили 58 тысяч приложений. Процесс продолжился и уже в мае 2021 года было удалено 65 тысяч программ.

По мнению экспертов, причиной "чистки" в Google Play стало изменение правил публикации. Компания Google с апреля текущего года ввела запрет на заголовки длиннее 30 символов. Кроме того, заголовки не должны содержать рекламу и вводить пользователей в заблуждение.

Согласно статистическим данным, в течение первого полугодия 2021 года пользователи Google Play совершили 56,2 млн загрузок. Это на 6 процентов больше, чем в 2020 году, когда в большинстве стран мира действовал строгий карантин, и люди вынуждены были находиться на самоизоляции.

Безоговорочным лидером на мобильном рынке на сегодняшний день является магазин AppStore, который, несмотря на уменьшение количества приложений, заработал $41,5 миллиарда в первом полугодии текущего года.