Google удаляет приложения на Android

В Google Play исчезли десятки тысяч приложений. Компания Google решила убрать из всеобщего доступа огромное количество программ для Android. Пользователям объяснили причины массовой "зачистки" приложений.

Google удаляет тысячи мобильных приложений для Android-смартфонов

Как сообщают в аналитических компаниях App Annie, AppBrain и Statista с начала текущего года по апрель в Google Play удалили 58 тысяч приложений. Процесс продолжился и уже в мае 2021 года было удалено 65 тысяч программ.

По мнению экспертов, причиной "чистки" в Google Play стало изменение правил публикации. Компания Google с апреля текущего года ввела запрет на заголовки длиннее 30 символов. Кроме того, заголовки не должны содержать рекламу и вводить пользователей в заблуждение.

Согласно статистическим данным, в течение первого полугодия 2021 года пользователи Google Play совершили 56,2 млн загрузок. Это на 6 процентов больше, чем в 2020 году, когда в большинстве стран мира действовал строгий карантин, и люди вынуждены были находиться на самоизоляции.

Google удаляет тысячи мобильных приложений для Android-смартфонов

Безоговорочным лидером на мобильном рынке на сегодняшний день является магазин AppStore, который, несмотря на уменьшение количества приложений, заработал $41,5 миллиарда в первом полугодии текущего года.


Шевченко Лилия, Тудей

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