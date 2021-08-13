В Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждение

Проект изменений в закон «Об электронных коммуникациях» по принудительной регистрации абонентов мобильной связи опубликовали для обсуждения — в частности, так хотят бороться с «серым импортом». Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета по вопросам цифровой трансформации Верховной Рады.

В Украине хотят ввести мобильную связь по паспорту. Законопроект вынесли на обсуждение
Фото: korrespondent.net

Борьба с «серым импортом»

Авторы законопроекта убеждены, что из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей.

Из-за популярности интернет-банкинга, онлайн-заказов товаров и услуг возрастают риски мошенничества, говорят в Комитете.

«В результате похищения телефонов, в память которых были внесены персональные данные, возникают неприятные ситуации с банковскими счетами», — отмечают в Раде.

Бороться с этим парламентарии хотят обязательной регистрацией абонентов.

Что буде означать принятие закона

Если примут этот законопроект, каждый, кто пользуется мобильным телефоном должен пройти идентификацию путем заключения соответствующего договора.

Тем, кто этого не сделает, мобильные операторы с 1 января 2025 года перестанут предоставлять услуги — то есть, отключат.

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