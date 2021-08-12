Приложения Microsoft получили расширенную функциональность в новых Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3

Microsoft и Samsung совместными усилиями добавили новые функции новым складным смартфонам корейской компании, Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Компании сосредоточились над тем, чтобы использовать преимущества форм-фактора новых устройств с гибким экраном при работе в Microsoft Office, Teams и Outlook.

Приложения Microsoft получили расширенную функциональность в новых Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3

windowscentral.com

В Microsoft Teams на складных смартфонах Galaxy Z пользователи могут просматривать презентацию в верхней части экрана и видеть лица собеседников в нижней. Во время вызова в Teams пользователь может открыть общую доску и рисовать на ней с помощью S-Pen на поддерживаемых устройствах. Outlook может отображать содержимое письма с одной стороны, а предварительный просмотр писем — с другой. Смартфоны Samsung также поддерживают перетаскивание содержимого между несколькими активными приложениями Microsoft. Пользователи могут открыть Excel и PowerPoint, и легко перетащить таблицу прямо в презентацию. Кроме того, на новых смартфонах Samsung можно запускать два экземпляра одного и того же приложения Microsoft.

Приложения Microsoft получили расширенную функциональность в новых Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3

windowscentral.com

Microsoft называет Galaxy Z Fold3 многозадачной рабочей станцией в своём блоге, в котором рассказывает об особенностях работы фирменных приложений на новых складных смартфонах Samsung. Компания не сообщила, какие функции не доступны на Galaxy Z Flip3 по сравнению с Fold3, однако понятно, что рисование на доске Teams для этого устройства будет недоступно, поскольку оно не поддерживает работу с S-Pen.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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