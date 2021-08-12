Мобильные операторы заявили о массовых проверках пользователей

Абонентов мобильной связи в Украине могут заставить принудительно заключать договора с мобильными операторами. С такой инициативой выступил комитет ВР по вопросам цифровой трансформации, предложив изменения в закон "Об электронных коммуникациях".

Таким образом пользователей мобильных услуг хотят обезопасить от мошенничества, заставив их принудительно оказаться под присмотром операторов связи.

Если данный законопроект будет принят правительством, конечный пользователь будет обязан осуществить идентификацию у поставщика услуг. При этом в комитете подчеркнули, что большинство мобильных номеров уже "привязаны" к конкретным лицам через банковские услуги. Но многим придется пройти данную процедуру впервые.

Предварительно пользователи должны будут до 1 января 2025 года заключить договор или пройти идентификацию поставщиком мобильной услуг. Тем, кто этого не сделает, грозит отключение связи.

Напомним, что до 1 января 2022 года все мобильные телефоны нужно зарегистрировать в единой базе кодов IMEI (International Mobile Equipment Identity – международный идентификатор мобильного оборудования). Это значит, что цены на смартфоны вскоре могут подорожать, а телефоны с "серого" рынка станут нерабочими, ведь каждое устройство должно будет иметь IMEI –код. А если смартфоны ввозятся через границу нелегально, то такой номер они получить не смогут.