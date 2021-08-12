Android-смартфоны массово атакует опасный троян

Android-смартфоны атакует новый опасный троян, который проникает на устройства через соцсети и электронную почту. От нового вируса уже пострадали около 10000 пользователей Android из 144 государств. Борьбу с трояном начали хакеры из компании Zimperium.

Android-смартфоны массово атакует опасный вирус через соцсети и электронную почту

Опасный вирус FlyTrap был обнаружен еще в марте 2021 года, но до сих пор не был уничтожен, поэтому поражает все новых и новых пользователей.

Троян получает доступ к учетным записям пользователей Facebook и других соцсетей, а также их е-мейлам, cookies и IP-адресам. Вирус устанавливается на устройства жертв при открытии ими электронных писем с анонсами об акциях, розыгрышах, и в большей степень бонусных купонов. В них чаще всего киберпреступники маскируют вирус. Пришел вирус из Вьетнама, постепенно распространившись по всему миру.

Android-смартфоны массово атакует опасный вирус через соцсети и электронную почту

Многие мобильные приложения при установке запрашивают разрешение к доступу в Facebook. Пройдя авторизацию, приложение быстрее устанавливается на смартфон, но вместе с тем, вирус с Play Market проникает через соцсеть к личных данным пользователя и его устройству. Таких схем очень много, поэтому вы в праве не давать сторонним приложениях доступ к соцсетям, отказывая им в таком способе авторизации.

Не так давно борцы с вирусами из голландского подразделения ESET выявили троян, нацеленный на воровство криптовалют с пользовательских кошельков. Зловредная программа распространяется через PlayStore и атакует исключительно владельцев Android-смартфонов.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидера Samsung досрочно выпускают из тюрьмы на фоне снижения результатов компании под натиском XiaomiЛидера Samsung досрочно выпускают из тюрьмы на фоне снижения результатов компании под натиском Xiaomi
Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфоновXiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов
Xiaomi исправит проблему многих смартфонов в новой прошивке MIUI 12.5Xiaomi исправит проблему многих смартфонов в новой прошивке MIUI 12.5
Xiaomi представила планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro с мощной начинкой и оболочкой в стиле iPadXiaomi представила планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro с мощной начинкой и оболочкой в стиле iPad
Глава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фотоГлава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фото
Блок рекламы


Похожие новости
Названы самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует XiaomiНазваны самые мощные Android-смартфоны первого полугодия — лидирует Xiaomi
Смартфоны Samsung массово тормозят и перегреваются: названа причинаСмартфоны Samsung массово тормозят и перегреваются: названа причина
Смартфоны Xiaomi начали массово перегреваться: названа причинаСмартфоны Xiaomi начали массово перегреваться: названа причина
Названы лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качестваНазваны лучшие Android-смартфоны по соотношению цены и качества
Насколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выходаНасколько сильно дешевеют Android-смартфоны по сравнению с iPhone после выхода
Массовое производство новых iPhone начнётся в третьем кварталеМассовое производство новых iPhone начнётся в третьем квартале
Vodafone запустил полезную услугу, которую массово подключаютVodafone запустил полезную услугу, которую массово подключают
TCL вскоре начнет массовое производство гибких OLED-дисплеевTCL вскоре начнет массовое производство гибких OLED-дисплеев
В Китае массово бойкотируют продукцию AppleВ Китае массово бойкотируют продукцию Apple
Мошенники разряжают Android-смартфоны рекламойМошенники разряжают Android-смартфоны рекламой
Последние новости
Подгружаем последние новости