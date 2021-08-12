Android-смартфоны массово атакует опасный троян

Android-смартфоны атакует новый опасный троян, который проникает на устройства через соцсети и электронную почту. От нового вируса уже пострадали около 10000 пользователей Android из 144 государств. Борьбу с трояном начали хакеры из компании Zimperium.

Опасный вирус FlyTrap был обнаружен еще в марте 2021 года, но до сих пор не был уничтожен, поэтому поражает все новых и новых пользователей.

Троян получает доступ к учетным записям пользователей Facebook и других соцсетей, а также их е-мейлам, cookies и IP-адресам. Вирус устанавливается на устройства жертв при открытии ими электронных писем с анонсами об акциях, розыгрышах, и в большей степень бонусных купонов. В них чаще всего киберпреступники маскируют вирус. Пришел вирус из Вьетнама, постепенно распространившись по всему миру.

Многие мобильные приложения при установке запрашивают разрешение к доступу в Facebook. Пройдя авторизацию, приложение быстрее устанавливается на смартфон, но вместе с тем, вирус с Play Market проникает через соцсеть к личных данным пользователя и его устройству. Таких схем очень много, поэтому вы в праве не давать сторонним приложениях доступ к соцсетям, отказывая им в таком способе авторизации.

Не так давно борцы с вирусами из голландского подразделения ESET выявили троян, нацеленный на воровство криптовалют с пользовательских кошельков. Зловредная программа распространяется через PlayStore и атакует исключительно владельцев Android-смартфонов.