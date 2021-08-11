Лидера Samsung досрочно выпускают из тюрьмы на фоне снижения результатов компании под натиском Xiaomi

Миллиардер Ли Чжэ Ён будет освобожден из тюрьмы после 18 месяцев заключения.

Похоже, что Xiaomi, сама того не ведая, помогла Samsung

Заместитель председателя и фактический лидер южнокорейской компании Samsung Ли Чжэ Ён 13 августа будет освобожден по УДО после отбывания 1,5 лет в тюрьме.

Ли Чжэ Ён оказался в центре коррупционного скандала в 2016 году, когда его заподозрили в подкупе бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которую заключили в тюрьму на 20 лет.

Ли Чжэ Ён в свою очередь был осужден на 30 месяцев, однако теперь его освобождают по УДО. На это повлияло мнение политического общества, бизнес-индустрии, а также мнение общественности. Дело в том, что в Южной Корее считают, что после заключения Ли Чжэ Ёна в Samsung перестали принимать ключевые стратегические решения.

Миллиардер выйдет из тюрьмы как раз в тот момент, когда китайская компания Xiaomi обогнала Samsung на рынке смартфонов. Похоже, что на плечи Ли Чжэ Ёна ляжет задача вернуть южнокорейскому гиганту былые позиции.



