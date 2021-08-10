Xiaomi представила планшеты Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro с мощной начинкой и оболочкой в стиле iPad

Спустя три года после запуска Mi Pad 4 компания Xiaomi, наконец, представила планшеты нового поколения. В семейство вошли базовый Mi Pad 5 и более продвинутый Mi Pad 5 Pro, который предлагает пользователям возможность работы в сетях 5G. Оба устройства выделяются красивым дизайном, который выдаёт их принадлежность к премиум-классу.

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Что касается технических характеристик, Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro оборудованы ЖК-экранами с разрешением 2560 ? 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплеи обоих устройств могут похвастаться естественной цветопередачей и функциями, позволяющими снизить излучение вредного синего света.

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Оба планшета поддерживают Dolby Atmos и, по словам производителя, обеспечивают превосходное качество звука. Mi Pad 5 оснащён четырьмя встроенными динамиками, в то время как Mi Pad 5 Pro получил целых восемь динамиков. Xiaomi заявляет, что устройства обеспечивают качественное воспроизведение всего частотного диапазона.

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Mi Pad 5 Pro основан на чипсете Qualcomm Snapdragon 870, в то время как сердцем Mi Pad 5 выступает Snapdragon 860. Оба устройства доступны в модификациях с 6 Гбайт оперативной и 128 или 256 Гбайт постоянной памяти. Самый продвинутый Mi Pad 5 Pro 5G доступен только в версии с 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем.

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Mi Pad 5 оснащён одинарной 13-Мп основной камерой. В Mi Pad 5 Pro 13-Мп сенсор дополнен 5-Мп датчиком глубины. Оба устройства оборудованы 8-Мп фронтальной камерой. Отдельно стоит отметить Mi Pad Pro 5G, который вместо 13-Мп датчика основной камеры предлагает 50-Мп сенсор.

Базовый Mi Pad 5 оснащается батареей ёмкостью 8720 мА·ч с поддержкой быстрой 33-Вт зарядки. Mi Pad 5 Pro может похвастаться 8600-мА·ч аккумулятором с поддержкой 67-Вт зарядки.

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Новые планшеты работают под управлением фирменной операционной системы MIUI For Pad, в основе которой лежит Android 11. Интерфейс прошивки сильно напоминает iPadOS и ощутимо отличается от того, который используется в MIUI для смартфонов. MIUI For Pad поддерживает настраиваемые методы ввода, разделение экрана, многооконный режим и ряд других функций, выводящих опыт работы на уровень, близкий к ПК.

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Вместе с планшетами Xiaomi представила активный стилус и защитный чехол с клавиатурой. Стилус оснащён двумя кнопками, одна из которых запрограммирована на создание быстрых заметок и переключение кистей в графических редакторах. Вторая клавиша позволяет делать скриншоты и переключать цвета кистей. Для сопряжения стилуса с планшетом его необходимо всего лишь приложить к боковой грани устройства. На полную зарядку устройства ввода уходит около 18 минут, после чего его можно непрерывно использовать в течение восьми часов.

Mi Pad 5 доступен в чёрном, белом и тёмно-зелёном цветах. Версия с 128-Гбайт накопителем стоит $310, а цена планшета с 256 Гбайт постоянной памяти достигает $355. Более продвинутый Mi Pad Pro доступен только в чёрном и белом цветах. Версия с 128-Гбайт накопителем обойдётся в $385. За дополнительные 128 Гбайт памяти придётся доплатить ещё $50. Самый продвинутый Mi Pad 5 Pro 5G, доступный в единственной модификации с 8 Гбайт ОЗУ и 256-Гбайт накопителем, будет стоить $540.



