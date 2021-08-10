Xiaomi исправит проблему многих смартфонов в новой прошивке MIUI 12.5

Xiaomi пообещала восстановить темный режим в своих смартфонах, который сбился после обновления прошивки MIUI 12.5. Представитель ПО департамента Xiaomi Group отметил, что 100% гарантии никто дать не может, но ошибку попытаются исправить.

Xiaomi исправит проблему многих смартфонов в новой прошивке MIUI 12.5

О проблеме с темным режимом в смартфонах Xiaomi, Poco и Redmi стало известно несколько дней назад. У пользователей начали набираться светлые буквы на белом фоне. Ошибка возникла сразу после обновления устройств до MIUI 12.5.

Люди массово начали сообщать о баге в соцсетях и присылать скрины своих экранов. Они жалуются, что из опций разработчика исчез темный режим экрана и люди не видят весь текст.

Xiaomi исправит проблему многих смартфонов в новой прошивке MIUI 12.5

На прошлой неделе свежую прошивку MIUI 12.5 получили смартфоны Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7A и Redmi Note 10. Именно в этих моделях пользователи обнаружили поломку и обновление было отозвано.

В ближайшее время обновиться до MIUI 12.5 должны смартфоны Redmi Note 9, Redmi 9, Redmi 8A Dual, Redmi 8A Pro, POCO X2. Их владельцы надеются, что проблема в прошивке будет устранена и режим темного экрана на их устройствах будет работать исправно.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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