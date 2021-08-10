Samsung выпустит смартфон Galaxy A03s с ценой 150 евро

Интернет-источники сообщают о том, что в ассортименте Samsung в ближайшее время появится доступный смартфон Galaxy A03s. Официальная презентация этого аппарата может состояться в текущем или следующем квартале.

Samsung выпустит смартфон Galaxy A03s с ценой 150 евро

Здесь и ниже изображения 91Mobiles

По имеющейся информации, новинка получит дисплей Infinity-V размером 6,5 дюйма по диагонали. Будет применена панель формата HD+ с частотой обновления 60 Гц.

Во фронтальной части расположится 5-мегапиксельная камера. Основная камера получит трёхкомпонентное исполнение: это 13-мегапиксельный блок, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельный макромодуль.

Может быть применён процессор MediaTek Helio G35. Чип содержит восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и модем с поддержкой сотовых сетей 4G/LTE.

Samsung выпустит смартфон Galaxy A03s с ценой 150 евро

Объём оперативной памяти составит 3 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 32 Гбайт. В такой конфигурации новинка обойдётся примерно в 150 евро.

Среди прочего упомянуты порт USB Type-C, боковой дактилоскопический сканер и стандартное 3,5-мм гнездо для наушников. Габариты аппарата — 166,6 x 75,9 x 9,1 мм. Устройство будет предлагаться в белом, чёрном и синем вариантах цветового исполнения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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