Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13

Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую операционную систему MIUI 13 в конце 2021 года. Традиционно новая прошивка сначала появится в Китае, а затем и в других странах.

Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13

MIUI 13 подарит пользователям смартфонов Xiaomi новые функции. Прошивка будет основана на ОС Android 11 и 12, в зависимости от гаджета.

Внутреннее тестирование прошивки MIUI 13 уже начато. Но новинки Xiaomi Mi Mix 4 и Xiaomi Mi Pad 5, которые будут выпущены в августе, будут иметь прошивку MIUI 12.5, как и большинство последних моделей устройств Xiaomi. Презентация MIUI 13 также должна была состояться в августе, но ее перенесли на более поздний период.

Перечень смартфонов, которые смогут первыми получить MIUI 13:

  • Xiaomi Mi 11
  • Xiaomi Mi 11 Pro
  • Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi Mi 10
  • Xiaomi Mi 10 Pro
  • Xiaomi Mi 10 Ultra
  • Redmi K40
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi K40 Gaming
  • Edition
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi K30 Pro Zoom
Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13

По словам инсайдеров, MIUI 13 будет поддерживать технологию Gesture Turbo 2.0, которая будет делать анимацию более плавной и визуально приятнее. Анимация будет даже у плавающего окна, которое запустит некоторые приложения поверх основного контента. В интерфейс смартфонов с MIUI 13 будут перемещены расширенные настройки звука и настройка интенсивности вибрации. Кроме того, Xiaomi может добавить в MIUI возможность увеличения оперативной памяти в некоторых моделях смартфонов.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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