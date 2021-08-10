Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую прошивку MIUI 13
Xiaomi назвала модели смартфонов, которые первыми получат новую операционную систему MIUI 13 в конце 2021 года. Традиционно новая прошивка сначала появится в Китае, а затем и в других странах.
MIUI 13 подарит пользователям смартфонов Xiaomi новые функции. Прошивка будет основана на ОС Android 11 и 12, в зависимости от гаджета.
Внутреннее тестирование прошивки MIUI 13 уже начато. Но новинки Xiaomi Mi Mix 4 и Xiaomi Mi Pad 5, которые будут выпущены в августе, будут иметь прошивку MIUI 12.5, как и большинство последних моделей устройств Xiaomi. Презентация MIUI 13 также должна была состояться в августе, но ее перенесли на более поздний период.
Перечень смартфонов, которые смогут первыми получить MIUI 13:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 10
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Gaming
- Edition
- Redmi K30 Pro
- Redmi K30 Pro Zoom
По словам инсайдеров, MIUI 13 будет поддерживать технологию Gesture Turbo 2.0, которая будет делать анимацию более плавной и визуально приятнее. Анимация будет даже у плавающего окна, которое запустит некоторые приложения поверх основного контента. В интерфейс смартфонов с MIUI 13 будут перемещены расширенные настройки звука и настройка интенсивности вибрации. Кроме того, Xiaomi может добавить в MIUI возможность увеличения оперативной памяти в некоторых моделях смартфонов.