Глава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фото

Ранее на этой неделе Apple подтвердила намерение использовать на своих устройствах программное обеспечение, которое сканирует пользовательские фото для поиска изображений с элементами жестокого обращения с детьми. Эта новость была воспринята неоднозначно и даже подверглась критике. Теперь же по этому поводу высказался глава мессенджера WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart), который не поддержал идею Apple.

Глава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фото

Изображение: Jakub Porzycki / NurPhoto

В своём аккаунте в Twitter Кэткарт написал, что «созданная и управляемая Apple система наблюдения может легко использоваться для сканирования частного контента на предмет того, что они или правительство решат контролировать. В странах, где продаются iPhone, будут разные определения того, что приемлемо». Он выразил сомнения по поводу того, как система сканирования контента Apple способна функционировать в Китае, а также не исключил того, что она может использоваться хакерами.

Представитель Apple не согласился с такой трактовкой, отметив, что пользователи могут отключить синхронизацию устройства с облачным сервисом iCloud. Он также сказал, что система обучается только на фотографиях, которые предоставляет Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей, а также ряд других организаций, с которыми сотрудничает компания. Отмечается, что система не может работать по-разному в разных регионах, поскольку она является частью iOS.

Неудивительно, что принадлежащий Facebook сервис WhatsApp критикует новую технологию Apple, связанную с конфиденциальностью пользовательских данных. В прошлом Apple неоднократно критиковала Facebook за неподобающее отношение к конфиденциальности данных пользователей.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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