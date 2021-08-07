Глава WhatsApp высказался против технологии Apple, которая сканирует пользовательские фото

Ранее на этой неделе Apple подтвердила намерение использовать на своих устройствах программное обеспечение, которое сканирует пользовательские фото для поиска изображений с элементами жестокого обращения с детьми. Эта новость была воспринята неоднозначно и даже подверглась критике. Теперь же по этому поводу высказался глава мессенджера WhatsApp Уилл Кэткарт (Will Cathcart), который не поддержал идею Apple .

Изображение: Jakub Porzycki / NurPhoto

В своём аккаунте в Twitter Кэткарт написал, что «созданная и управляемая Apple система наблюдения может легко использоваться для сканирования частного контента на предмет того, что они или правительство решат контролировать. В странах, где продаются iPhone, будут разные определения того, что приемлемо». Он выразил сомнения по поводу того, как система сканирования контента Apple способна функционировать в Китае, а также не исключил того, что она может использоваться хакерами.

Представитель Apple не согласился с такой трактовкой, отметив, что пользователи могут отключить синхронизацию устройства с облачным сервисом iCloud. Он также сказал, что система обучается только на фотографиях, которые предоставляет Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей, а также ряд других организаций, с которыми сотрудничает компания. Отмечается, что система не может работать по-разному в разных регионах, поскольку она является частью iOS .

Неудивительно, что принадлежащий Facebook сервис WhatsApp критикует новую технологию Apple , связанную с конфиденциальностью пользовательских данных. В прошлом Apple неоднократно критиковала Facebook за неподобающее отношение к конфиденциальности данных пользователей.



