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2021-08-06
Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов
Китайская Xiaomi в июне впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов. Об этом сообщила исследовательская компания Counterpoint.
Фото: mobile-review.com
Рост продаж
«С момента, когда начался спад у Huawei, Xiaomi прикладывала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить созданный этим спадом пробел», — заявил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак. По его словам, компания расширила свое присутствие в Китае, Европе и Африке, а также на Ближнем Востоке — на традиционно важных рынках для Huawei и Honor.
Напомним
Во втором квартале Xiaomi впервые заняла в списке мировых лидеров по продажам смартфонов второе место, указывала Counterpoint.
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