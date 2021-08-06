Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов

Китайская Xiaomi в июне впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов. Об этом сообщила исследовательская компания Counterpoint.

Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов
Фото: mobile-review.com

Рост продаж

Продажи смартфонов Xiaomi выросли на 26% по сравнению с прошлым месяцем. В итоге приходящаяся на компанию доля мировых продаж составила 17,1%.

На втором месте оказалась южнокорейская Samsung с долей в 15,7%, на третьем — Apple с 14,3%.

«С момента, когда начался спад у Huawei, Xiaomi прикладывала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить созданный этим спадом пробел», — заявил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак. По его словам, компания расширила свое присутствие в Китае, Европе и Африке, а также на Ближнем Востоке — на традиционно важных рынках для Huawei и Honor.

При этом новая волна коронавируса во Вьетнаме ударила по производству Samsung в июне, что привело к дефициту девайсов компании, отметил старший аналитик Counterpoint Варун Мишра. Xiaomi может не задержаться на первом месте, когда производство Samsung восстановится, написала компания.

Напомним

Во втором квартале Xiaomi впервые заняла в списке мировых лидеров по продажам смартфонов второе место, указывала Counterpoint.

18 мая Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный своему флагманскому ноутбуку Mi Notebook Pro X

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