Xiaomi впервые стала мировым лидером по продажам смартфонов

«С момента, когда начался спад у Huawei , Xiaomi прикладывала последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить созданный этим спадом пробел», — заявил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак. По его словам, компания расширила свое присутствие в Китае, Европе и Африке, а также на Ближнем Востоке — на традиционно важных рынках для Huawei и Honor.